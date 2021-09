Íme a 2021-22-es Le Mans Virtual Series teljes névsora!

Miami, FL - 2021. szeptember 14. -- A nemrégiben indult 24 Hours of Le Mans Virtual Series, a Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") és az Automobile Club de l'Ouest ("ACO") -- a világhírű Le Mans-i 24 órás verseny megalkotói és szervezői, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség FIA Endurance Világbajnokságának (a "FIA WEC") támogatója, ma bejelentette a 2021-22-es Endurance Esports Bajnokság teljes nevezési listáját.

A 38 csapat nevezésében 177 versenyző neve szerepel a teljes szezonra vonatkozó névsorban (a teljes listát ITT találjátok), és szinte az összes jelentős motorsport-szakág bajnokai és kiemelkedő versenyzői szerepelnek köztük, beleértve a Formula 1-et, a WEC-et, az INDYCAR-t, az IMSA-t, a Formula 2 és 3, a Formula E és Extreme E, a GT World Challenge és még sok más sorozatot. Az idei szezonban a motorsport olyan nyílt kerékkel foglalkozó kiválóságok vesznek részt, mint a 2009-es F1-bajnok Jenson Button, az F2-es versenyző Jack Aitken, a Formula E versenyző Sergio Sette Camara, az INDYCAR pontversenyét vezető Alex Palou és az INDYCAR versenyzője és 2019-es INDYCAR Év Újonca, Felix Rosenqvist.

A Le Mans Virtual Series versenyzői névsora a legizgalmasabb feltörekvő fiatal profi pilótákat is tartalmazza, köztük az F2 és F3 sztárjait, Liam Lawsont, Bent Viscaalt, Victor Martins-t és Caio Collet-t, valamint a W Series-ben és a WEC-ben versenyző Beitske Vissert. Az FIA WEC, a Le Mans-i 24 órás verseny és az IMSA a korábbi bajnoka Bruno Senna, valamint a korábbi F1-es sztár Stoffel Vandoorne is, ahogyan Harry Tincknell, Will Stevens, Matt Campbell, Yifei Ye is.

A versenyzői sokoldalúságát demonstráló Timmy Hansen - World Rallycross és Extreme E pilóta - a japán Super GT, a Super Formula bajnokságok győztesei és a világ minden tájáról érkező GT versenyzők mellett fog versenyezni. A profi versenyzők listáját a tavalyi Le Mans-i 24 órás virtuális verseny győztesei teszik teljessé, akik a Rebellion GPX Williams csapat színeiben újra összeállnak, hogy megvédjék címüket. A rajtrács többi részét alkotó csapatok között szerepel többek között a Team Fordzilla, a Red Bull Racing Esports, a Team Redline, a Panis Racing, a Team Project 1 és a Team WRT, valamint olyan világbajnoki és Le Mans-győztes márkák, mint az Alpine, a Ferrari, a Porsche és a BMW, hogy csak néhányat említsünk.

A megbecsült profi versenyzők listájához a szimulátoros versenyzés elit versenyzői is csatlakoznak, köztük olyan népszerű nevek, mint Michi Hoyer, Bono Huis, Jan von der Heyde, Joshua Rogers és a valódi Formula E-tesztet nyerő Kevin Siggy. A teljes 177 versenyzői névsorban 98 szimulátoros versenyző lesz.

A versenyzői névsor felépítésének és formátuma:

A csapatoknak 4 vagy 5 versenyzőből álló teljes szezonra szóló névsort kell benyújtaniuk.

Legalább 2 versenyzőnek FIA-akkreditációval rendelkező (vagy azzal egyenértékű) versenyzőnek kell lennie.

A fennmaradó versenyzők szimulátoros versenyzők.

Az első 4 online forduló mindegyikére a csapatok 3 versenyzőt jelölnek a teljes szezonra vonatkozó névsorukból 7 nappal az egyes versenyek előtt. Ezek közül egynek FIA-akkreditációval rendelkező (vagy azzal egyenértékű) versenyzőnek kell lennie.

A Le Mans-i 24 órás virtuális döntőre - amelyet a tervek szerint 2022. január 15-én és 16-án rendeznek meg Birminghamben, az Egyesült Királyságban, a 2022-es Autosport International motorsport kiállításon - a felállás nevezésenként 4 versenyzőre nő, és legalább 2 FIA-minősítésű versenyző (vagy ennek megfelelő) lesz. Az élőben, televíziós közvetítésben közvetített eseményre további 20 nevezés várható, a világ legismertebb motorsportnevei közül néhányan várhatóan neveznek még.

Tekintettel a valós világversenyek naptárának folyamatos bizonytalanságára, a szabályzat rendelkezik arról, hogy amennyiben az eredetileg nevezett versenyzők nem állnak rendelkezésre, FIA-minősítésű versenyzők helyettesíthetők.

A rajongók számára a Le Mans Virtual Series mellett fut majd a Le Mans Virtual Cup [további információk ITT] - egy olyan esport sorozat, ahol bárki, aki rFactor 2-t használ, versenyezhet, és lehetőséget szerezhet arra, hogy biztosítsa helyét a Le Mans Virtual 24 órás verseny rajtrácsán.

Az idei Le Mans Virtual Series-t a világ legnevesebb márkái támogatják, többek között a következők: Thrustmaster, mint hivatalos hardverpartner, Rolex, mint hivatalos időmérő partner, Total Energies, mint hivatalos energiapartner, Goodyear, mint hivatalos gumiabroncs partner, LEGO® Technic, mint hivatalos mérnöki partner és Algorand, mint hivatalos blokklánc partner.

