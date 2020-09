Ilyen időjárást jósolnak Le Mans-ra - izgalmasnak tűnik!

A futamot eredetileg még június közepén rendezték volna meg, de mint oly sok sporteseményt idén, így ezt is el kellett halasztani a koronavírus-járvány következtében. Ettől függetlenül azonban izgalmas eseményre van kilátás, ahogy a négy kategória pilótái és csapatai egymásnak feszülnek.

Ami pedig az időjárást illeti, a hét közepe még naposnak és melegebbnek ígérkezik, mint a későbbi napok. Az események már csütörtökön elindulnak a szabadedzésekkel és időmérővel. Pénteken pedig újabb edzések következnek, köztük az idén újdonságnak számító Le Mans Hyperpole-lal.

Ennek lényege, hogy az eddigi három különálló időmérő edzés helyett lényegében csak kettő lesz. Csütörtök délután egy 45 perces esemény keretében eldöntik nagyrészt, hogy mi lesz a mezőny sorrendje, kivéve 24 autóét. A legjobb hat mind a négy kategóriából továbbmehet majd.

Pénteken pedig jön az új rendszer, és ekkor dől el, hogy milyen sorrendben állnak majd fel a rajtrácsra a kategóriák élmenői. Ezen a két napon egyébként még 30 fok körüli hőmérséklet várható, és az esőnek jelét sem látni.

Ami viszont ennél is fontosabb, az az, hogy a futam rajtjának napján viszont már változhatnak a körülmények. A hőmérséklet csökken pár fokot majd szombatra, és az eső valószínűsége 60 százalékra nő. Még elszórt zivatarokra is van esély. Vasárnap is lehet számítani esőzésekre, 50 százalékos lehetőséget jósol jelenleg a weather.com.

A lényeg tehát az, hogy az időjárás bőven megkavarhatja majd a 88. Le Mans-i 24 órás futamot, és csak remélni tudjuk, hogy komoly csatát látunk majd a Toyota és a Rebellion között az LMP1-ben, és persze a többi kategória is szoros küzdelmeket tartogat. Kezdés szombaton 14:30-kor.

