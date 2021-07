Ilyen autóval veszi majd be a Ferrari Le Mans-t

A Ferrari februárban jelentette be hivatalosan is, hogy 2023-tól gyári programmal indulnak majd a WEC új topkategóriájában, a Le Mans Hypercar-ban. Bár arról is volt szó, hogy a Ferrari esetleg a LaFerrarira, vagy annak az utódjára építi majd a versenyre szánt autóját is, a maranellóiak megerősítették, hogy erről szó sincs.

„Egy teljesen új autót fogunk készíteni” – erősítette meg Antonello Coletta, a Ferrari GT részlegének vezetője a La Gazzetta dello Sport-nak. „Nem egy jelenlegi utcai autónk fogja adni az alapját.”

„Egy pár, a prototípusokban használt technológiát természetesen felhasználhatunk majd az utcai autóinkban is, de a versenyautó formáját a szélcsatorna fogja meghatározni, ugyanúgy, ahogyan a Forma-1-ben is.”

„A prototípusok nagyon hasonlóak lehetnek egymáshoz, de a mi célunk az, hogy elültessük az autónkban a Ferrari DNS-ét, hogy az azonnal felismerhető legyen.”

„Úgy döntöttünk, hogy az LMH kategóriában is hibrid motorral fogunk versenyezni, négykerékmeghajtással. Nagyon erős ellenfeleink lesznek olyan márkákkal, akik már korábban is megnyerték a WEC-et és a Le Mans-i 24 órást. Papíron azonban egyenlő esélyekkel indulunk majd, és ez teszi kifejezetten izgalmassá a küzdelmet.”

Coletta azt is elismerte, hogy a korábbi LMP1-es kategóriába szinte biztosan nem léptek volna be, hiszen egy olyan program 140-180 millió euróba is került.

„Az új kategóriába sokkal költséghatékonyabb, kb. 60%-kal olcsóbb, mint az LMP1 volt. Ezek mellett sokkal jobb képet kommunikálhatunk az autókról.”

„Ez egy igazán különleges lehetőség a hosszútávú versenyzés számára, hogy visszaszerezze az elveszített népszerűségét.”

A múlthéten mutatta be a Ferrari egyik nagy ellenfelének készülő Peugeot a 2022-es LMH autóját, amelyen a „forradalmi” aerodinamikai megoldásaik miatt még hátsó szárny sincsen.