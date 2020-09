Ilott újra a pole-ban, Schumacher balesete miatt piros zászlóval ért véget az időmérő

A pénteki F2-es időmérőt remek körülmények között tartották, azonban várható volt, hogy a szélárnyékvadászat itt is hasonló méreteket ölt majd, mint a Forma-1 esetében.

A helyzet végül messze nem volt annyira vészes, az F2-esek által használt 18 colos kerekek miatt nem, hogy a túlmelegedéssel voltak problémáik, hanem 2 felvezető kör kellett ahhoz, hogy a lágykeverékek elérjék a működési tartományukat.

A félórás edzés első mért körei után a vezetést Mick Schumacher szerezte meg, aki nagyon erősnek tűnt a Premával, azonban Dan Ticktum mindenkinél jobb harmadik szektort futott, a brit pilóta azonban azt kérte a csapatától, hogy a második mért körök előtt ne a forgalomba, hanem a mezőny végére küldjék ki, mert nem akar semmilyen sárga zászlós ügybe keveredni.

A megérzése jó volt, azonban nem tudott eleget javítani, és végül csak a 10. lett a Williams juniorja.

A második menetben az első mért körök után Callum Ilott vette át a vezetést, mindössze 30 ezreddel megelőzve a Red Bull és a Honda juniorját, Yuki Tsunodát, akit a hazai versenyét futó Luca Ghiotto követett a 3. helyen.

Mick Schumacher sem tudott eleget javítani, és visszacsúszott a 6. helyre, a második mért körén a második szektor után még lila volt köre, azonban az Ascari sikánon túl nagy sebességet akart átvinni, és hasonlóan Max Verstappenhez kitört az autó hátulja alóla.

A németnek nem volt akkora szerencséje mint a hollandnak, és a falban végezte, előidézve ezzel kevesebb, mint 2 perccel az edzés vége előtt a piros zászlót.

Mick Schumacher, Prema Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Ezzel a legjobban a Williamsnél ma délelőtt az első szabadedzésen szereplő Roy Nissany járt, aki hiába ment remek első kört, félő volt, hogy vissza fog csúszni a sorrendben, mivel nem tudott a végén még egy gyors kört menni.

Az izraeli pilóta nem csak a top5-ből, de a top10-ből is most rajtolhat először, az 5. rajthely fantasztikus teljesítmény a Spa-ban is jól teljesítő pilótától.

A legnagyobb vesztese a Schumacher balesetének világbajnoki éllovas csapattársa, Robert Shwartzman lett, akinek igen rosszul sikerült az első köre, és mivel nem tudott javítani, csak a 16. helyről rajtolhat holnap.

Visszatért az élmezőnybe a Renault fiatalja, Christian Lundgaard is, aki hiába vezette is a bajnokságot, a legutóbbi 5 futamon csak 2 pontot tudott szerezni a gyengélkedő ART-vel, most a 4. rajthellyel jó esélye van a dobogóra is.

