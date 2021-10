Így került kapcsolatba Hülkenberg és a McLaren egy régi közös győzelem segítségével

Azt követően, hogy a fantasztikus Racing Pointnál teljesített beugrásait követően sem sikerült visszatérnie a Forma-1 mezőnyébe Nico Hülkenbergnek, a német versenyző elkezdett szétnézni az F1-en kívül is.

Tavaly egy Lamborghini Huracannal a GT-versenyzésbe kóstolt bele, közvetlenül az F1-es USA Nagydíjat követően pedig az Arrow McLaren SP egyik IndyCar autóját próbálhatja majd ki a Barber Motorsport Parkban.

A McLaren már egy ideje tervezi, hogy egy harmadik autóval is rajthoz áll az amerikai sorozatban, azonban jövőre ezt még csak az Indy500-on fogják megtenni, mielőtt a terveik szerint 2023-ban válnának három autós csapattá.

„Hétfőn kipróbáljuk Nicót, szerintem az IndyCar bőségesen megjutalmazza az agresszív versenyzőket, Nico pedig szerintem belevaló ahhoz, hogy teljesítse ezt a kihívást” – mondta a Motorsport.com kérdésére Zak Brown.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy őt is itt láthatjuk majd. Szerintem Fernando is élvezte az IndyCart, Marcus (Ericsson) is élvezi. Nico is meg akarja tudni, hogy milyen az Indy, és mi is kíváncsiak vagyunk arra, mire képes. Ez a teszt is részese lesz a 2023-as felkészülésünknek, és annak a folyamatnak, amely során eldöntjük majd, ki vezeti azt az autót. Nico pedig ott van a listánk legelején.”

A McLaren a szezon közben már kipróbált egy, a Forma-1-ből távozó pilótát Kevin Magnussen személyében, azonban a dán pilóta már elkötelezte magát a Peugeot WEC-programja mellett.

#19 Porsche Team Porsche 919 Hybrid: Nico Hulkenberg, Nick Tandy, Earl Bamber Fotó készítője: Eric Gilbert

Brown pedig azt is elárulta, hogyan kerültek kapcsolatba Hülkenberggel, aki jelenleg az Aston Martin 3. számú versenyzője: a McLaren F1-es csapatfőnöke, Andreas Seidl mutatta be őket egymásnak, aki Porsche WEC csapatát vezette korábban, így a 2015-ös Le Mans-i 24 órás versenyről jól ismerik egymást a legendás futamot azonnal megnyerő Hülkenberggel.

„Andreas mutatott be Nicónak” – mondta Brown. „Sikeres történetük van, Andreas pedig ott segít nekem, ahol tud, egyértelműen szerepe volt abban, hogy ezt a tesztet tető alá hoztuk.”

„Természetesen izgatott vagyok, hogy újra vezethetek majd!” – nyilatkozta Hülkenberg a Motorsport.com-nak. „Lassan egy éve nem versenyeztem, az őrült nürburgringi beugrásom óta. A szívem még mindig az együléses versenyzéshez húz. Egyértelmű, hogy a Forma-1-ben már nem lesz esélyem rajthoz állni, így a második legjobb opciót kell választanom, az IndyCar pedig nagyon érdekes opció.”