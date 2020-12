Így fognak kinézni 2021-ben az F2-es és F3-as versenyhétvégék

Pár hete jelenetette be az FIA, hogy 2021-től a Formula 2-es és a Formula 3-as bajnokság is újfajta versenynaptárt kap, a két sorozat továbbra is a Forma-1 betétfutama marad, azonban ketten egyszerre nem lesznek jelen a versenyhétvégéken.

Ennek az eredménye, hogy több idő jut majd mindkét sorozatnak a hétvégék folyamán, a kieső versenyek pótlására pedig úgy döntött a szabályalkotó bizottság, hogy az eddigi kettő helyett három futam kerül megrendezésre minden helyszínen.

Az eddig tisztázatlan volt, hogy ez a három futam milyen módon lesz megtartva, most azonban kiderült, hogy a Formula 2-ben két sprint és egy hosszabb versenyből áll majd minden forduló, a további részletek pedig a következők:

A gyakorlás és az időmérő maradnak pénteken a Forma-1 szabadedzései között, illetve után, majd szombat délelőtt tartják az első sprintversenyt, melynek távja 120 km, vagy 45 perc, kivéve Monacóban és Szocsiban.

Ezen a pénteki időmérő sorrendje lesz mérvadó, de egy csavarral, ugyanis az első tíz fordított sorrendben indul. A Forma-1 időmérője után egy másik sprintverseny lesz rendezve, melynek a rajtsorrendje az első futam végeredménye, de szintén megfordítva az első tizet.

Vasárnap délelőtt aztán a főfutamot is megtartják, amely 170 km-es táv megtételéig, vagy 60 percig tart majd, a rajtsorrendet pedig az időmérő végeredménye határozza majd meg, mindenféle belenyúlás nélkül.

A péntek az F3 esetében is marad ugyanolyan, azonban a versenyeket itt nem bonyolítják túl, szombat délelőtt, délután és vasárnap délelőtt is egy 40 perces futam kerül majd megrendezésre.

