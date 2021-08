Így élte túl az extrám spái körülményeket Tóth László az F3 versenyein

A 21 éves versenyző az időmérő edzésen elért 25. helyezését az első futamon megtartotta, majd szombat késő délután – a sötétedésig tartó második versenyen – három pozíciót javítva 22. lett, a vasárnap délelőtt rendezett viadalt pedig a 23. helyen zárta.

„Talán a második futam volt a legnehezebb, mert ott már a szürkület is közrejátszott abban, hogy az eső miatt amúgy is gyenge látási viszonyok még rosszabbá váltak” – mondta Tóth László a hétvégéjéről, miután a szombat esti versenyen hajszál híján balesetet szenvedett: a biztonsági autós fázist követő újraindítás után csapattársa, Amaury Cordeel éppen előtte pördült meg és csúszott keresztbe a pályán az Eau Rouge kanyar végén, a domb tetején, amit csak Laci is egy éles manőverrel tudott elkerülni, több pozíciót is visszaesve.

„Az mindenképpen szerencsés volt, hogy egy fehér autót kellett kikerülni, így valamivel könnyebb volt észrevenni, de ha sötétebb színű, akkor nem biztos, hogy időben tudok reagálni. Segített az is, hogy a csapatrádióval összekötött veszélyt jelző rendszer besípolt, ezért számítottam rá, hogy valami gond van előttem. Az viszont nehezítette a helyzetet, hogy az ütközés a domb tetején történt, ahova nagy sebességgel érkezünk. El tudtam emelni a gázt és ki tudtam kerülni a másik autót, de valóban meleg helyzet volt” – mondta az esetről Tóth, utalva a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által kötelezővé tett vészjelző rendszerre. Az FIA Anthoine Hubert 2019-es – éppen a spái pályának ezen a pontján – történt halálos kimenetelű balesete után fejlesztette ki a rendszert, amely sípolással jelzi a versenyzőknek, ha dupla sárga zászlós figyelmeztetés van érvényben előttük a pályán, vagy ha drasztikusan csökken a guminyomás a versenyautón. Ahhoz ugyanakkor, hogy ilyen esetekben ne történjen nagyobb baj, az is kell, hogy a versenyzők tudatában legyenek annak, hogy ilyenkor mit kell tenniük.

„Hallottam a sípoló figyelmeztető jelet, tudtam, hogy gond lehet, de miközben a pályán keresztbe csúszó autó kikerülésére koncentráltam, a mögöttem érkezőkre is figyelnem kellett” – nyilatkozta Tóth, akit Calan Williams követett szorosan, de miután ő csak későn reagált, nem tudott megfelelő mértékben lassítani, és eltalálta Cordeel versenyautóját.

A versenyzők komolyabb sérülés nélkül úszták meg az esetet, és szerencsére a hétvége folyamán újabb hasonlóan kockázatos szituáció már nem fordult elő. Tóth László elmondta azt is, hogy a harmadik versenyen látott körülményekhez hasonlóban még soha nem kellett versenyeznie.

„Vezettem már különböző esős körülmények között, legutóbb a Hungaroringen sem volt száraz a hétvégénk, de ehhez hasonlót eddig még nem tapasztaltam. A legnagyobb gondot valóban az jelentette, hogy kis túlzással semmi sem lehetett látni az eső, illetve a többiek által felvert vízpermet miatt. Nehéz hétvége volt extrém körülmények között, de ebből is sokat tudtam tanulni” – foglalta össze a Belgiumban történteket a magyar versenyző.

Az F3 is folytatja az F1-gyel együtt az európai turnéját, és ezen a hétvégén is a királykategória betétsorozataként versenyeznek majd Zandvoortban.