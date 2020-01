Így cserélnek kereket a profik a Dakaron: videó

Nem is veszi félvállról a felkészülést. A pénteki gépátvétel után kerékcsere gyakorlatokat hajtott végre csapattársával, Lucas Cruz-al, amiről videót is megosztott a Twitter-en.

A videó az avatatlan szemnek elsőre furcsának tűnhet, az autóból kiemelkedő hidraulikus emelőrúd, és a kasztni borítása alól előbújó kerék, ami elég kaotikus képet ad ki.

Nem is egy gyors folyamatról van szó, amit Carlos Sainz Jr. viccesen ki is emelt a bejegyzésében: „Gépátvétel ok! Egy kis kerékcsere gyakorlás, kicsit lassabb, mint az F1-ben.”