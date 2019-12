Hivatalos: Kubica a BMW-vel tesztel a DTM-ben

A Williams ex-F1-es versenyzője továbbra sem adott arról információt, hogy mi lesz vele jövőre, de erősen célzott a DTM-re, valamint arra, hogy a Forma-1-ben maradhat tesztpilótaként a Haasnál. A hivatalos bejelentés talán már nincs messze.

Még több F1 hír: A Mercedesnek rekordot jelentő nevezési díjat kell fizetnie

Robert Kubica idén tért vissza az F1-be, de a mezőny leggyengébb autóját kapta meg, ráadásul az újonc csapattársa, George Russell minden időmérőn legyőzte, és a futamokon is meggyőzőbb teljesítményt nyújtott.

A tapasztalt pilóta helyét Nicolas Latifi vette át, aki az F2-ből lép fel a királykategóriába. A tehetsége mellett a mögötte álló komoly szponzori összeg is szerepet játszhatott a szerződtetésében, amit az Abu Dhabi Nagydíjon erősítettek meg egy héttel ezelőtt.

Kubica menedzsmentje többek között az Audival is tárgyalásokat kezdeményezett a DTM-ben, de a márka motorsport főnöke, Dieter Gass azóta jelezte, hogy a gyártó valószínűleg megtartja a felállását 2020-ra.

Robert Kubica, Williams Fotó készítője: Erik Junius

A BMW-nél azonban lehet hely Robertnek, és a bajorokkal mindig is nagyon jó volt a kapcsolata a Forma-1 miatt. Legutóbb 2013-ban tesztelt a DTM-ben egy V8-as motorral felszerelt autóval. Most itt az új lehetőség, hogy ezt az aktuális BMW M4 DTM-mel is megtegye az újoncok tesztjén Jerezben ebben a hónapban.

„Szeretnék köszönetet mondani a BMW Motorsportnak a lehetőségért, hogy Jerezben tesztelhetem a BMW M4 DTM-et. Már nagyon várom a tesztet, és a DTM versenyautó megismerését a turbómotorral. El tudom képzelni magam a jövőben a DTM-ben.”

„Új kihívást keresek, és a DTM minden bizonnyal az. Ez egy top-sorozat, és a színvonal rendkívül magas. Még azonban várnunk kell, és meg kell néznünk, hogy hogyan alakul majd a teszt.” - tette hozzá Kubica.

Jens Marquardt, a BMW Motorsport főnöke azt mondta, örömmel adnak lehetőséget Kubica számára, hogy részt vegyen a jerezi teszten. A lengyelről egy nagy nemzetközi névként beszélt, aki nagy tapasztalattal is rendelkezik az olyan magas színvonalú sorozatban, mint a Forma-1.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy lássuk, milyen lesz a tesztje a BMW M4 DTM volánja mögött.” - nyilatkozta a szakember a tesztről. A Motorsport.com megtudta, hogy Kubica a nem gyári WRT Audinál is tesztlehetőséget kaphat.

A WRT egy privát csapat, melynek szüksége van a pénzre, és Kubica mögött ebből bőven van. 2019-ben körülbelül 15 millió eurót vitt a Williamshez. A PKN Orlen a legnagyobb támogatója, mely az F1-ben maradna, így a Haasszal kötött megállapodás kézenfekvő lehet másodállásként. Ű

A teszt december 10. és 13. között lesz . Kubica mellett a BMW-nél még Nick Yelloly kap lehetőséget, addig a többi csapat egyelőre nem erősítette meg a versenyzőit az újoncok körözgetésén, aminek Jerez ad otthont.

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit.