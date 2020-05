Hivatalos: Kiadták a WEC újratervezett naptárát!

A koronavírus-járvány miatt teljesen átalakult az emberek élete, és ebbe a sport és a motorsport is beletartozik természetesen. A WEC-nek éppen ezért át kellett alakítania a naptárát, most pedig elő is álltak az új naptártervezettel.

Az új naptártervezet szerint a WEC következő versenye a spái 6 órás lenne augusztus 15-én, majd a Le Mans-i 24 órás következne szeptember 19-én és 20-án, a szezon utolsó versenye pedig egészen novemberre nyúlna.

Ekkor kerülne megrendezésre a bahreini 8 órás verseny, méghozzá november 21-én. Ez azt jelenti, hogy csúszna a következő szezon, viszont ez nem érhette meglepetésként a WEC résztvevőit és szurkolóit.

A 2019-20-as szezonban tehát 8 versenyt rendeznének meg, és a WEC azt is bejelentette, hogy a sorozat történetének kilencedik szezonja nem fog elkezdődni 2021 márciusa előtt.

A bejelentés kapcsán a WEC vezérigazgatója, Gerard Neveu is nyilatkozott:

„A globális egészségügyi krízis evolúciója nem hagyott nekünk sok lehetőséget. Ma lehetetlen arra gondolni, hogy nyár előtt nemzetközi motorsport-versenyt rendezzünk, így ennek megfelelően alakítottuk át a naptárunkat, miközben meg tudtuk tartani a versenyek számát.”

„Viszont fel kell készülnünk néhány nagyobb változtatásra a következő szezonra nézve, mert számos paramétert figyelembe kell vennünk, többek között az elkerülhetetlen gazdasági nehézségeket, amelyek érkezni fognak.”

„Pillanatnyilag viszont mindenki egészségéért szorítunk, és reméljük, hogy mindenki vigyáz magára és a szeretteire a következő hetekben.” – mondta Neveu.

