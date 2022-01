Hivatalos: itt folytatja a pályafutását Valentino Rossi!

A kilencszeres gyorsasági motoros világbajnok Valentino Rossi már akkor elmondta, hogy GT-autókkal fogja folytatni a versenyzői pályafutását, amikor bejelentette, hogy a 2021-es MotoGP-szezon végén visszavonul a motorversenyzéstől.

Rossi pedig most hivatalosan is bejelentette, hogy a pályafutását a GTWCE-ben fogja folytatni, és a 10 fordulós naptáron belül mind az Endurance, mind pedig a Spring futamokon rajthoz fog állni egy Audi R8 LMS-sel, amit decemberben már kipróbált Valenciában a rendkívül sikeres, 2011 óta 28 egyéni és csapatbajnoki címet szerző, több kategóriában is résztvevő WRT csapattal.

A Doktor Audiján továbbra is ott lesz a nevéhez fűződő 46-os szám, a csapattársai pedig az Audival szerződésben lévő gyári pilóták lesznek, de a pontos felosztást még nem ismertette a WRT.

Rossi 2022-ben kétszer is tud majd a hazai közönsége előtt versenyezni: április 1. és 3. között Imolában az Endurance, míg július 1. és 3. között a Misanóban a Sprintkupa keretein belül, és részt fog majd venni az ikonikus spái 24 órás viadalon is.

„Mindenki tudja, hogy mindig is rajongtam az autóversenyzésért, és ezzel akarok majd foglalkozni, amikor véget ér a MotoGP karrierem. Ez a pont eljött, és teljes mértékben elköteleztem magamat amellett, hogy professzionálisan teljesítsem a programomat” – idézi Rossit a WRT közleménye.

Rossi már a múlt héten rajthoz állhatott volna a Gulf 12 órás versenyen Abu Dhabiban egy Ferrari 488 GT3 volánja mögött, de kontaktszemélyként ismét karanténba kellett vonulnia a saját 2020-as betegsége után.

Az olasz leganda pedig nem fog teljesen eltűnni 2022-ben a MotoGP paddockjából sem: a VR46 csapata fellépett a királykategóriába, ahol a féltestvére, Luca Marini, illetve a Moto2-ből fellépő Marco Bezzecchi fognak versenyezni.