Hivatalos: a Lamborghini is LMDh-autót épít, csatlakoznak a WEC-hez és az IMSA-hoz

Ez azt jelenti, hogy láthatjuk majd őket a Le Mans-i, illetve a Daytona 24 órás viadal összetett győzelméért is harcolni. A Squadra Corse főnöke, Giorgio Sanna már egy ideje mondogatta, hogy szeretnének egy hibrid prototípust építeni, most pedig be is tartja az ígéretét.

Az olaszok egyelőre még nem erősítették meg minden technikai partnerük nevét, mivel az LMDh-kategóriában négy gyártó közül lehet választani, akik az autók karosszériáját gyártják. Annyit azonban már felfedtek, hogy a Ligier Automotive-val fognak összeállni.

Ezzel kapcsolatban júliusban jöhet majd egy további bejelentés, ahol vélhetően a Lamborghini belső égésű motorjának konfigurációjára is fény derülhet.

A márka elnök-vezérigazgatója, Stephan Winkelmann így fogalmazott: „Ez a fellépés a sportautózás legmagasabb szintjére fontos mérföldkövet jelent a cégünk számára. A legjobbakhoz mérhetjük majd magunkat a legkeményebb bajnokságokban.”

„Egyrészről ezáltal még több szem szegeződik majd a sikeres motorsportos programunkra, másrészről pedig lehetőségünk lesz tesztelni a jövő technológiáit. Az LMDh-prototípusunk a legkifinomultabb négykerekű laboratóriumunkká fog válni.”

A Volkswagen csoporthoz tartozó márka ezzel a hetedik gyártó, amely elkötelezte magát a kategória mellett az Audi, a Porsche, az Acura, a BMW, a Cadillac és az Alpine után, bár az Audi programja jelenleg várakozó állásponton van, és vélhetően fel is függesztik majd, hiszen ők a Forma–1-be szeretnének belépni.

A Lamborghini egyébként minden bizonnyal nem konkrét gyári csapattal indul majd a korábban említett szériákban, hanem ügyfélcsapatokat fog támogatni, ahogyan teszi azt más sorozatokban, például a DTM-ben is.

Räikkönen újra F1-es körökben fog mozogni