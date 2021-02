Hivatalos: a Ferrari 2023-tól visszatér a sportautózás csúcskategóriájába

A márka először alaposan megvizsgálta a belépés lehetőségét, most pedig már bele is kezdett új hiperautójának fejlesztésébe, elsőként bizonyos szimulációkkal, valamint a dizájn megálmodásával.

A tesztek programja, az autó neve, illetve a csapatot alkotó pilóták neve később kerül bejelentésre. A Ferrari hivatalosan legutóbb a belépésükhöz viszonyított 50 évvel korábban, azaz 1973-ban vett részt a sportautózás csúcskategóriájában.

A vörösök egyébként maguk is aktív résztvevői voltak az új szabályrendszer kidolgozásának, és kiváló eredményekkel rendelkeznek a Le Mans-i 24 órás versenyen is. 36-szor tudták elhódítani a legendás futam első helyét, továbbá 24 bajnoki címet (legutóbb 2017-ben) is bezsebeltek a sorozatban.

Az utóbbi évtizedekben azonban csak GT-autókkal indultak a WEC-ben, tehát ez a bejelentés igazán nagy horderejűnek mondható. A Ferrari elnöke, John Elkann így fogalamazott: „A több mint 70 éves történelmünk során a világ minden pályáján sikerült győzelemre vezetnünk a sportautóinkat, köszönhetően a csúcstechnológiás megoldásainknak.”

„Ez az innováció a versenypályán születik, és minden Maranellóban gyártott utcai autót kivételessé tesz. Az új Le Mans-i hiperautóprogrammal a Ferrari újra elkötelezi magát arra, hogy kiemelt szerepet töltsön be a globális motorsporteseményeken.”

