Hivatalos: 2024-ben a BMW is visszatér Le Mans-ba! (galéria)

A német márka korábban már érdeklődését fejezte ki aziránt, hogy szeretnének ismét a Le Mans-i 24 órás összetett sikeréért küzdeni, miután 1999-ben egyszer már meg tudták nyerni a viadalt. Most pedig az is megerősítést nyert, hogy 2024-től ott lesznek a Hypercar-kategóriában a BMW M Hybrid V8 elnevezésű autóval.

Mielőtt erre azonban sor kerülhetne, 2023-ban először még az észak-amerikai IMSA-sorozatban próbálják majd ki az új modellt, melynek első valódi pályatesztjét most hétfőn végezték Olaszországban, mindössze néhány kilométerre a Dallara központjától, akikkel együttműködésben a karosszériát fejlesztik.

A helyszínt pedig körbe is kordonozták, hogy a bámészkodók ne kíváncsiskodhassanak, és a tesztelés még a következő napokban is zajlani fog, hogy minél átfogóbb képet kaphassanak az új autóról. Ennek ellenére azért érkezett néhány hivatalos kép is, melyeket lentebb egy galériában gyűjtöttünk össze.

Ezt az első bejáratást pedig a későbbi hónapokban további tesztek követik majd Európában, mielőtt az év végén átszállítanák az autót Észak-Amerikába, hogy már specifikusan az IMSA futamaira készülhessenek vele.

Mondanunk sem kell, hogy a BMW bejelentése, miszerint ismét Le Mans-ba mennek versenyezni, ráadásul ezúttal az összetett győzelemért, remek hír, hiszen már számos másik komoly márka és gyártó jelentette be részvételét.

BMW M Hybrid V8 1 / 6 Fotót készítette: BMW BMW M Hybrid V8 2 / 6 Fotót készítette: BMW BMW M Hybrid V8 3 / 6 Fotót készítette: BMW BMW M Hybrid V8 4 / 6 Fotót készítette: BMW BMW M Hybrid V8 5 / 6 Fotót készítette: BMW BMW M Hybrid V8 6 / 6 Fotót készítette: BMW

Mellettük ugyanis a tervek szerint ott lesz majd a Toyota, a Peugeot, a Porsche, a Ferrari, a Glickenhaus, a Cadillac, a Lamborghini és az Alpine is, ami óriási csatát helyez kilátásba, és a következő években mindenképpen érdemes lehet majd követni a megbízhatósági versenyeket, mert rég nem látott küzdelem várható.

Már a Ferrari is megkezdte új prototípusának tesztelését

Ricciardo saját elmondása szerint csak egy győztes autóra lenne szükséges