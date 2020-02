Hatalmas üzletet csinált a McLaren Alonso szerződtetésével

Fernando Alonso 2017-ben mutatkozhatott be az Indy500-on az Andretti Autosport színeiben, és rögtön nagyon versenyképes volt. Ha a Honda motorja nem adja be a kulcsot, a spanyol világbajnok talán a győzelemért is mehetett volna.

Alonso tavalyi kísérlete a McLaren kezdetleges privát csapatával kudarcba fulladt, majd úgy tűnt, hogy ismét egy Honda motorral szerelt autót vezethet az Andrettinél. Végül az üzlet nem jött létre, és olyan hírek jelentek meg, hogy a japánok akadályozták meg a megállapodást.

Fernando nem egyszer élesen kritizálta a Honda egységét a Forma-1-ben, és lehetséges, hogy ez túl sok volt a gyártó számára. Ezek azonban csak pletykák, de az tény, hogy Alonso a rivális Toyotával lett bajnok a WEC-ben, és a Dakar-ralin is velük szerepelt.

Ezek után Alonso és a McLaren ismét tárgyalni kezdett egymással, hiszen a csapatnál a Chevrolet erőforrásait használják. Az üzlet mögött egy nagyon nagy szponzori szerződés is áll a Ruoff Mortgage személyében, mely egy régi szponzora az Andrettinek, ahol Takuma Sato 2017-ben megnyerte a legendás versenyt.

„Amikor Fernando és Michael nem tudtak megállapodást kötni, Ruoff megkérdezte Michael-t, hogy nem bánná, ha követnék Fernandót, mert tudják, hogy óriási figyelmet fog kapni. Mivel Michael részéről már minden főszponzori szerződés adott volt, nem tudott volna jelentős helyet adni a szponzorálás szempontjából, amit Fernando generál.” - mondta Zak Brown.

„Szóval áldását adta nekünk arra, hogy tárgyaljunk Ruoffal, és izgatottak vagyunk, hogy májusban közösen fogunk versenyezni.” - tette hozzá Brown, aki szerint a McLarennél is jó lehetőséget fog kapni, még akkor is, ha fiatal pilóták mellett dolgozik, ellenben az Andrettivel.

„Fernandónak már van másfél éves tapasztalata Indianapolisban, és szereti, ha nagyon versenyképes csapattársai vannak. Úgy gondolom, hogy Pato és Oliver nagyon gyorsak lesznek, és Fernando erősen bízik a képességeiben, valamint elég tapasztalattal is rendelkezik a versenyzésben, szóval rendben lesz.”

Gil de Ferran szintén segítséget nyújthat, aki a 2003-as Indy 500-at nyerte meg, valamint emellett kétszeres CART IndyCar-bajnok. A csomag tehát erős, így minden adott lehet ahhoz, hogy Alonso megszerezze az első helyet.

