Hatalmas képgaléria a 2020-as Dakar Rali első napját követően

A Dakar Rali ezekben a pillanatokban is zajlik, amiről a hu.motorsport.com az esemény végéig be fog számolni, képi és videós formában is. A tegnapi nap nem maradt dráma nélkül, amikor Dumas gépe hirtelen lángokba borult.

A szakaszgyőztes Zala pedig mindenki számára meglepetést okozott, de Fernando Alonso is majdnem befért a TOP-10-be. A kétszeres F1-es világbajnok csak nemrég kezdett el terep-ralizni, és ez az első ilyen nagy versenye, rögtön a gyári Toyota színeiben.