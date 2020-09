Ha éjszaka van, akkor dráma is van – gond a Toyotánál!

2 óra 40 perckor, az éjszaka kellős közepén a Toyota Gazoo Racing 7-es számú TS050 Hybridje kiállt a bokszba. A szerelők egyből nekiugrottak az autónak, és betolták a garázsba, ahol hosszú szerelés vette kezdetét.

Mint később kiderült, a turbóval volt gondjuk, emiatt pedig az egészet ki is kellett cserélniük. Ez természetesen nem kétperces munka volt, így a 7-es csapat, melynek tagja Mike Conway, Kamui Kobayashi és Jose-Maria Lopez, jelentősen vissza is esett.

Végül csak a negyedik helyre tudtak visszajönni a mezőnybe. A vezetést a testvérautó, a 8-as Toyota vette át, de még a két Rebellion autó is megelőzte őket. Most pedig már jelentős lemaradásban, 7 körrel követik az élen álló másik Toyotát. Innen elég kicsi az esély a győzelemre.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy lehetetlen. Már 2014-ben is láthattunk hasonlót, amikor az Audi csapata egy turbócserét követően is meg tudta nyerni az összetett versenyt. Ettől függetlenül most lehet miért aggódnia a japánoknak, hiszen ha a másik autónál is hasonló gond lépne fel, akkor a Rebellion kezébe adnák a győzelmet.

Az pedig hatalmas szenzáció lenne. Megvernék az LMP1 egyetlen gyári csapatát, az egyetlen hibrid autót a mezőnyben. Így hát továbbra is kíváncsian figyelhetjük majd, hogy miként alakulnak az események az élen.

Az LMP2-ben a két United Autosports továbbra is vezetett, és erősnek tűntek. A harc az viszont harc, így egymásnak feszült a két autó a pályán. Paul di Resta a 22-es számú masinában nyomást próbált helyezni Will Owenre a 32-esben.

#32 United Autosports - ORECA 07 - Gibson: Alex Brundle, Will Owen, Job Van Uitert Fotó készítője: Paul Foster

Kicsivel hajnali négy után már Alex Brundle vezette a 32-est és Filipe Albuquerque ült a másik, 22-es autóban. Egyszerre jöttek ki a bokszba, amit egyébként a csapatok kerülni próbálnak, hogy ne akadályozzák egymást a munkában. A verseny azonban verseny.

A gond csak az volt, hogy Alex Brundle Oreca-Gibsonját a garázsba kellett gurítani egy feltételezhető olajszivárgás miatt, valamint a motorháztetőt is cserélni kellett. Ezzel viszont a másik autó ölébe hullott a kategória vezető helye.

Az Aston Martin eddig erősnek tűnik az idei Le Mans-i 24 óráson. A GTE Pro-ban a 97-es Aston Martin Vantage AMR, melyet Maxime Martin, Alex Lynn és Harry Tincknell vezet, sokáig az élen állt.

A brit autó sokszor volt az első helyen eddig a tegnap délutáni futamkezdés óta, és számtalanszor csatába bonyolódtak az 51-es AF Corse Ferrarival. Csak nagyon kicsi választja el őket egymástól. Sokszor kevesebb, mint tíz másodperc!

A harmadik gyártó a GT-ben, a Porsche viszont nem muzsikál jól. Hiába szerezték meg a pole-t, a futamon már az elejétől kezdve hátrányban vannak, és a 911 RSR-nél hiányzik a megfelelő végsebesség, mondták a pilóták. Jelenleg kategóriájuk utolsó két helyén állnak. Emiatt pedig nagyon úgy tűnik, hogy a végső győzelem az Aston és a Ferrari között fog eldőlni.

A GTE Am-ban viszont az Aston Martin magabiztosan vezet. Egy ideig ráadásul két autóval is az élen álltak. A TF Sport 90-es számú Aston Martinja volt legelöl a kategóriában, őt pedig a 98-as gyári autó követte, melyet Paul Dalla Lana, Ross Gunn és Augusto Farfus terelget.

Reggel fél hét környékén azonban gondok akadtak az utóbbi alakulatnál, emiatt pedig jelentősen visszacsúsztak már a sorrendben, egészen a 12. helyig.

A második helyen azonban itt egy Porsche áll, méghozzá a Dempsey-Proton Racing 77-es gépe, akik még körön belül vannak, ahogyan szépen lassan felkel a nap Le Mans-ban is. A harmadik helyet pedig egy Ferrari foglalja el, szóval az „amatőrök” között még nyitottabb a küzdelem nemcsak a csapatok, de a gyártók között is.

Csodás fotók Le Mans-ból:

Kilenc órára már teljesen kivilágosodott a pályán, így a csapatok talán túl vannak a legnehezebb szakaszán a versenynek, de még koránt sincs vége az eseményeknek. Hiába mentek már több mint 18 órát, még mindig hátravan majdnem a futam egynegyede.

A beharangozott eső továbbra sem érkezett meg, így egyelőre teljesen száraz körülmények között köröznek tovább a még versenyben lévő autók. Az 59 indulóból jelenleg 11-en estek ki, a 37-es Jackie Chan DC Racing Orecáját viszont kizárták a versenyből, mert megsértették a szabályokat.

Ahogy már korábban is mondtuk, az éjszaka mindig tartogat meglepetéseket, és most sem volt ez másképp. A Toyotánál most tényleg imádkozhatnak, hogy nem lép fel újabb komoly gond, mert akkor a Rebellion örülhetne első Le Mans-i sikerének.

Ajánlott videó: