Ha beválik az IndyCarban, az F1-be hozná a „szélvédőt” a Red Bull

A következő szezonban fog bemutatkozni az IndyCarban a Red Bull Advanced Technologies által fejlesztett „szélvédő”, amelyet kezdetben a Forma-1-re fejlesztettek, és 2016-ban a pályán is tesztelték a megoldást. Viszont az FIA nem fogadta el a Red Bull eszközét, helyette a Halo mellett tették le a voksukat, azonban az IndyCar az év korábbi részében bejelentette, hogy 2020-ban a Red Bull „szélvédőjét” fogják használni.

„Kíváncsi vagyok, hogy fog működni a „szélvédő” az IndyCarban, milyen lesz a fogadtatása, és hogyan fog reagálni a kihívásokra.” – kezdte a Red Bull csapatfőnöke és az Advanced Technologies vezérigazgatója, Christian Horner a Motorsport.com-nak adott nyilatkozatában.

„Szerintem jó teszt lesz ez, ha pedig beválik az eszköz, akkor miért ne vezethetnénk be a Forma-1-ben is?”

Az FIA 2016-os kiértékelésében úgy látta, hogy a szélvédő nagyobb fejlesztési időt igényelne. Idén májusban pedig Horner azt nyilatkozta, hogy a partnerség az IndyCarral segíthet abban, hogy teljesen felfedezzék a megoldásukban rejlő potenciált.

„Az IndyCart nagyon érdekelte a megoldásunk. A koncepció kifejlesztése után jött az a fázis, amikor eljutunk a végső megoldásig. Természetes fejlődés volt, most pedig jóformán készen is vagyunk. Remélhetőleg a sorozatban be fog válni a megoldás.” – zárta Horner.

