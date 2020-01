Gyász: elhunyt a Dakar Ralin bukott motoros

A Dakar Rali mindig is veszélyes volt, és bárhol is rendezzék meg, az is marad. A motorosok még inkább veszélyeztetettek, és idén is volt halálos áldozata a versenynek. Paulo Goncalves még január 12-én hunyt el a végzetes, nagy sebességű bukását követően.

Egy másik tapasztalt motorost is elvesztettünk Edwin Straver személyében, akinek szintén volt egy súlyos bukása az idei viadalon. A holland még január 16-án esett el. A helyi jelentések szerint a versenyzőnek a baleset következményeként 10 percen át nem volt szívverése.

Ezt követően a helyszínére érkező orvosok sikeresen újraélesztették, majd helikopterrel egy a fővárosban, Rijádban található kórházba szállították, ahol napokon át kritikus állapotban maradt. Az orvosok nem tudtak jó hírekkel szolgálni, és közölték a családdal, hogy valószínűleg már nem tér magához.

A hét elején a versenyzőt Hollandiába szállították, és mivel az agykárosodás túl komolynak bizonyult, a családdal folytatott konzultáció után a beteget levették az lélegeztetőgépről, aki pénteken elhunyt. Ez volt Straver harmadik Dakar Ralija, ami végül a halálát jelentette.

