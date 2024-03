Galéria: Így zajlott Sebastian Vettel napja a Porsche 963-ban

A négyszeres Forma-1-es világbajnok 118 kört ment a spanyolországi Motorland Aragon pályán, két etapja közel két Forma-1-es versenyt tett ki. Ez volt Vettel első tesztje az autóval, amit múlt héten a Porsche főhadiszállásán már kipróbált.

„Az üléspróba, a szimulátoros munka és a weissachi első próba után jó előérzetem volt. A Porsche 963-at a pályán, itt, Aragóniában vezetni, egyértelműen remek szórakozás volt. Először meg kellett szoknom mindent és elkapni a ritmust” – mondta Vettel, aki 2022 vége óta nem versenyzett – „A vezetési élmény más, már attól, hogy van tető a fejed fölött, emellett nehezebb is az autó.”

A Penske Porschénak egy harmadik 963-asa is rajthoz áll Le Mans-ban, az már biztos, hogy a teszten részt nem vevő Mathieu Jaminet lesz az egyik, aki vezetni fogja. Vettel mellett a DTM-bajnok Thomas Preining is kipróbálhatta az autót, mellettük a Penske Porsche hat versenyzője szerepelt: Matt Campbell, Michael Christensen and Frederic Makowiecki, Kevin Estre, Andre Lotterer és Laurens Vanthoor.

„A Porsche gyári versenyzői sokat segítettek és elmagyarázták, mi különleges, mit kell megszokni, szóval megkönnyítették a dolgom” – tette hozzá Vettel, míg a Porsche Penske Motorsport ügyvezető igazgatója, Jonathan Diuguid arról beszélt, „egyedi lehetőség” volt a némettel dolgozni:

„Négyszeres Forma-1-es világbajnok, hatalmas tapasztalattal a hibridek és a nagy teljesítményű versenyautók terén. Az, hogy friss és egyedi szemszögéből adott visszajelzést az autóról és a rendszerekről, egyedi lehetőség. Örülünk, hogy itt van. Mosolyogva szállt ki az autóból, ami jó jel.”

A galériánkat alább tekinthetitek meg