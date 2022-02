Függőben a McLaren Formula E és WEC indulása

Továbbra is várat magára a McLaren döntése, hogy elindulnak-e a közeli jövőben az elektromos és a hosszútávú szériában, annak ellenére, hogy a Formula E-vel tavaly már kötöttek egy megállapodást, amely garantálná számukra a rajthelyet, amint a Gen3-as szabályok életbe lépnek.

Erről azonban 2021 végéig döntenie kellett volna a csapatnak, ahogy arról is, hogy részt vesznek-e az Endurance Világbajnokságban. Zak Brown korábban elismerte, motorpartnerre lenne szükségük ahhoz, hogy csatlakozhassanak, s bár február elején arról lehetett hallani, hogy a Formula E-ből távozó Mercedes lehet a mentőöv, egyelőre a felek nem jutottak túl a tárgyalásokon.

„Számtalanszor kérdezték már, de ugyanazt a választ tudom adni, még mindig nem hoztunk végleges döntést. Most elsősorban a Forma-1-es csapatunkra koncentrálunk“ - mondta Brown a Speedcafe.com-nak amikor a projektről kérdezték.

„Van egy IndyCar-csapatunk, tavaly nyertünk is néhány futamot, ott is biztosítanunk kell a fejlődés lehetőségét. Ott vagyunk az Extreme E-ben is, amellyel valóban nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra és a nemek közötti egyenlőségre, ezeket semmiképpen nem szeretnénk feladni.“

Mindez persze nem jelenti azt, hogy hamarosan ne születne meg a döntés a Formula E-s és a WEC-es szerepvállalásról. „A Le Mans-i autóversenyzés valami olyasmi, amit mindenképpen a márkához passzolónak érzünk. Ez egy olyan dolog, amit a McLarennél szeretnénk csinálni.“

„Meg kell győződnünk ugyanakkor arról, hogy ha új területen kezdünk dolgozni, az nem lesz-e rossz hatással a már meglévő projektekre. Nem fogunk dönteni, amíg nem érezzük, hogy eljött az ideje. És ha ez így lesz, akkor bátran mondunk rá igen vagy nemet is“ - erősítette meg Brown.

Óriásgaléria az eddig pályára gurult 2022-es F1-es autókról