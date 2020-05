Franciaországban nyár végén folytatódhat a versenyzés

A Francia Motorsport Szövetség (FFSA) elnöke, Nicolas Deschaux azt nyilatkozta a Motorsport.com-nak, hogy azon dolgoznak, hogy a terveik szerint a nyár végén újraindulhasson a versenyzés Franciaországban. Deschaux reméli, hogy az intézkedések lehetővé fogják tenni, hogy lassan újra a versenyzésen lehessen gondolkozni.

„Jelenleg a naptár újratervezésével vagyunk elfoglaltak. Ez természetesen a várakozásainkon alapul, de reméljük, hogy újra lehetőségünk lesz versenyek szervezésére augusztus végén vagy szeptember elején.” – mondta az elnök.

„Lehetnek olyan szervezetek, amelyek korábban kezdik el az előkészületeket, de mi biztosra akarunk menni azt illetően, hogy az eseményeink augusztusban el tudnak indulni.”

„A gazdasági hatások teljes mértékben attól fognak függeni, hogy milyen hosszú ideig fognak tartani az intézkedések. Minél hosszabb lesz ez a periódus, annál nagyobb lesz a gazdasági sérülés.”

„Természetesen az is fontos, hogy kapunk-e pénzt a kormánytól, hogy túléljünk.” – tette hozzá.

The French Air Force Aerobatics team, La Patrouille de France, overfly the grid in their Dassault Alpha Jet Es

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images