Forma-3: Bearman nyerte a piros zászlóval tarkított sprintet, Leclerc 15 helyet javított Spában!

Kaotikus időmérő edzést rendeztek a Forma-3-ban pénteken Spa Francorchamps-ban, hiszen a vizes, de folyamatosan száradó aszfalton egyre javultak a körülmények és sorra dobálták a jobbnál jobb időket a pilóták.

A szombati sprintversenyen a fordított rajtrácsnak köszönhetően Zak O'Sullivan indulhatott az élről, ami viszont meglepetésnek számított, hogy a világbajnoki címért küzdő, és a tabellát holtversenyben vezető Isack Hadjar és Victor Martins csak a 23. és a 24. helyről startolhatott, míg Arthur Leclerc is csupán a 20. rajtkockát szerezte meg.

Az élmenők közül Oliver Bearman vághatott neki a legkedvezőbb helyzetből a sprintnek, és az ötödik helyről indulva kisvártatva már az élen találta magát. O'Sullivannek az első szárnya sérülése miatt ki kellett állnia a bokszba, míg a második helyről startoló Juan Manuel Correa defektet kapott.

Leclerc és Martins mindeközben nagyot javított a rajtnál, a monacói a 13., az ART versenyzője a 16. pozícióba ugrott előre, az élmezőnyben pedig az a Brad Benavides számított üde színfoltnak, aki eddig pontot sem szerzett a szezonban.

A második körben Christian Mansell állt a falba, aminek következtében pályára küldték a biztonsági autót, a mezőny pedig jó ideig haladt a safety car mögött, mire sikerült a sérült autót elszállítani.

A harmadik helyen álló Jonny Edgart Colapinto megforgatásáért öt másodperces büntetéssel sújtották, amikor a hatodik körben újraindulhatott a verseny. Bearman igyekezett meglepni a mezőnyt, de Benavides tartotta a lépést az éllovassal.

Nem sokkal később ismét a pályára kellett küldeni a safety cart, miután Zane Maloney és az újonc Oliver Goethe ütköztek össze hatalmas sebességgel, ripityára törve a két autót. Szerencsére mindketten ki tudtak szállni a roncsokból, de az orvosi kocsi természetesen azonnal érkezett.

A rengeteg törmelék és a gumifal sérülése miatt piros zászlóval kellett megszakítani a versenyt, amelynek nagy részét egyébként is a biztonsági autó mögött tette meg a mezőny. A leállás alatt Victor Martins-t bokszutca áthajtásos büntetést kapott, amiért kiugrott a rajtnál.

A hosszú leállás után Bearman jól jött ki a gördülő rajtból az élen, miközben Edgar és Benavides csatáztak a második pozícióért, de Edgar büntetése miatt a negyedik helyen haladó Szmoljar is reménykedhetett még a dobogóban.

Az orosz támadást is indított Benavides ellen, majd meg is előzte, miközben a mezőnyben Leclerc már a pontszerző helyekre egerészte magát és Hadjar is hatalmasat javított. Leclerc a hatodik helyért vívott nagy csatát Vidalesszel, Stanek pedig utolérte és meg is előzte Szmoljart a dobogóért vívott küzdelemben.

Egy körrel a futam vége előtt Leclerc nemes egyszerűséggel átlépte Benavidest és tizenöt helyet javítva már az ötödik pozícióban találta magát, az élen viszont Bearman őrizte viszonylag kényelmes előnyét.

Az utolsó körben Hadjar a kilencedik helyre lépett előre, megelőzve Collet-t, ezzel fontos pontokat szerezve a világbajnoki küzdelemben és pontelőnyt kiépítve a bajnokság élén.

Oliver Bearman higgadt versenyzéssel megnyerte a spái sprintversenyt, a második helyen Edgar ért célba, de büntetése miatt Stanek és Szmoljar is megelőzte és felállhatott a dobogóra, Leclerc pedig az ötödik helyet szerezte meg.

