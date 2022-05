FIA: Az F1-nek nem szabadna ütköznie a Le Mans-i 24 órás futammal

Idén a szokásos nyári időpontjába visszatérve, június 11-12-én tartják majd a Le Mans-i 24 órás versenyt, egyidőben a Forma-1 Bakuban tartott Azeri Nagydíjával (és a Hungaroring Super Racing Fesztiváljával). Ilyesmire legutóbb 2016-ban került sor, az FIA előző elnöke, Jean Todt akkor elnézést is kért a kellemetlenségért, és fogadkozott, hogy ilyesmire nem kerül többször sor.

Robert Reid, az egykori ralinavigátor, aki az idei évtől Mohammed Ben Szulajem egyik alelnöke lett az FIA-ban, a WEC spái hétvégéjén jelentette ki, hogy a jövőben ismét az ütközések elkerülésére kell törekedniük.

„Ez a verseny kiváló alkalom arra, hogy leszögezzük, nem kéne ütköznie a két versenysorozatnak a jövőben, különösen nem jövőre” – utalt Reid arra, hogy 2023-ban ünnepli a 100. évfordulóját az ikonikus francia verseny, amely az LMH-LMDh éra első zászlóshajója lesz, olyan gyártók részvételével, mint a Ferrari, Peugeot, BMW vagy a Porsche.

Reid azonban azt is elismerte, hogy az FIA-nak szinte semmi beleszólása nincsen az F1 versenynaptárába, mivel azt szinte teljes egészében a kereskedelmi jogtulajdonos, tehát a Liberty Media alakítja ki, ezért az időpontütközések elkerülésének érdekében az FIA-nak és az ACO-nak is le kéne ülnie tárgyalni a Libertyvel, de azt is elismerte, hogy a helyzetük ebből a szempontból egyre nehezebb és nehezebb lesz.

„Elkezdtünk kifogyni azokból a hétvégékből, ahol nem rendelkeznek F1-es futamokat, mert egyre csak hosszabb és hosszabb lesz a versenynaptár” – utalt Reid arra, hogy bár idén egyelőre „csak” 22 versenyből áll az F1 naptára Szocsi kiesésével, Las Vegas, Katar, de még Kína is érvényes szerződéssel rendelkezik 2023-ra.