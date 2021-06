Felgyógyult, újra rajthoz állhat Tóth László az F3 spielbergi hétvégéjén

A Campos pár nappal a Francia Nagydíj előtt jelentette be, hogy Tóth László is elkapta a koronavírust, így ki kell ülnie a 3 francia versenyt. A magyar pilóta azonban meggyógyult, így újra autóba ülhet a Red Bull Ringen, ahol az F3-as szezont megelőző egyik tesztet is tartották.

Az autóját a Jenzertől a szponzora visszalépése miatt távozó Pierre-Louis Chovet foglalta el a Paul Ricardon, a francia pilóta pedig a második sprintversenyen a 15. helyet szerezte meg a 30 fős mezőnyből.

Az F3-as pontversenyt továbbra is a Red Bull által támogatott Dennis Hauger vezeti, 6 ponttal áll az Alpine-junior Vicotr Martins előtt.

Az olasz F4-ben vitézkedő magyar fiatalok ezen a hétvégén Vallelungában, a 3. fordulóban megszerezték az első pontjaikat a bajnokságban: Válint Bence a második versenyen 7., majd a harmadikon 9. helyett szerzett, míg Révész Levente a második versenyen lett 9.

Az F3 az osztrák fordulót követően már a Hungaroringen fog újra versenyezni míg egy több, mint 5 hetes kihagyást követően csak Silverstone-ban fog újra versenyezni.