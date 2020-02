Falnak vezette a társát az időmérőn, nagy baleset lett belőle (videó)

Még kezdetét sem vette az idei Bathurst 12 órás futam, már bőven van miről beszélni, ugyanis az időmérő edzésen több látványos baleset is történt. A hu.motorsport.com korábban megmutathatta, hogy mi történt a Lamborghinivel és az Aston Martinnal, ami nagyon csúnyán összetört.

Még több F1 hír: Brutális bukás az Aston Martinnal a Bathurston (videó)

Szerencsére egyik versenyző sem sérült meg a két incidensben. Ezen kívül is voltak csattanások, amik komolyabb anyagi kárral jártak. Roland Dane, a Triple Eight csapatfőnöke olyannyira dühös volt Cameron McConville-ra, hogy azt mondta, a versenyzőnek már évekkel ezelőtt vissza kellett volna vonulnia.

McConville a 6-os rajtszámú Lamborghinivel érintette meg a 777-es Mercedes hátulját, amivel Sha Sahint gyakorlatilag a falba küldte. Tyler Everingham kevésbé volt szerencsés, akinek a gépe ugyancsak csúnyán összetört, miután Sahin lecsúszott az ívről és a falnak vágódott.

A két versenyző saját maga szállt ki a roncsból, bár a jelentések szerint Everingham lábsérülést szenvedett, ami miatt kórházba szállították. McConville természetesen sajnálja a történteket, de azt mondta, hogy Shahin a lehető legrosszabb pillanatban lépett rá a fékre.

A tapasztalt versenyző nemigazán értette, hogy miért „fék-tesztelte” őt a társa, így inkább balra tartott. Erre a Mercedes versenyzője is balra ment, majd McConville jobbra fordította a kormányt. Balszerencséjére a riválisa is ugyanezt tette. „Nagyon rosszul érzem magam a srácok miatt. A gyomrom is fáj ettől, nem akartam megérinteni őt.” - fogalmazott a balesetet okozó versenyző, aki azt mondta, oda fog menni a csapatfőnökhöz a bokszban, és személyesen kér tőle elnézést.