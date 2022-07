F3: tükörsima Szmoljar-siker, parádés O'Sullivan-menetelés a Hungaroringen

Kísértetiesen hasonló körülmények között rajtolt el a Forma-3-asok fő versenye, mint a szombati sprint, hiszen ezúttal is vizes pályán kellett elindulnia a pilótáknak - ezúttal viszont nem a biztonsági autó felvezetésével.

Alexander Szmoljar pályafutása első pole pozícióját szerezte meg az időmérőn, míg a második helyről Zane Maloney, a harmadikról Oliver Bearman startolt. A rajtnál nagyon jól rugaszkodott el Szmoljar, lezárta az utat Maloney előtt, s bár Bearman megpróbált lesipuskásként benézni közéjük, végül maradt a sorrend.

Miközben az orosz pilóta folyamatosan építette ki előnyét az élen, rettenetesen sikerült a rajt a futam előtt a világbajnoki pontversenyben élre álló Isack Hadjarnak. A francia versenyző a tizedik helyről rajtolva egészen a 18. helyig esett vissza és gyakorlatilag elszálltak a pontszerző esélyei.

A negyedik kör végén sajnálatos módon véget ért a futam a mezőny egyetlen magyar pilótája számára, Tóth László technikai probléma miatt kényszerült feladni a versenyt, hiába próbált kormányt is cserélni csapata.

Sokáig eseménytelenül alakult a verseny, csupán az utolsó pontszerző, tizedik helyért csatázott a Vidales, Stanek, Ushijima hármas, miközben Arthur Leclerc lépegetett egyre feljebb és sikerült elkapnia Victor Martins-t is az Alesinél.

Nyolc körrel a leintés előtt a bátrabb pilóták megpróbálkoztak a slick gumik felszerelésével, hiszen a pálya folyamatosan száradt, ez a húzás pedig Zak O'Sullivannek jött be leginkább.

Az ír versenyző a felmelegített abroncsokon tíz-tizenkét másodperccel volt gyorsabb az elhasznált esőgumikon haladóknál és pokoli menetelésbe kezdett az utolsó helyről.

Miközben Martins egészen a tizedik helyig esett vissza és a bajnoki címért még szintén hajtó Leclerc a nyolcadik helyen futott be, O'Sullivan sorra mutatta be az előzéseket és alighanem ha egy körrel tovább tart a futam, a dobogóra is lett volna esélye, végül negyedik lett.

Szmoljra tükörsima győzelmet aratott, Maloney és Bearman pedig megőrizte a második és a harmadik helyet. A világbajnoki pontverseny élén így most 104-104 ponttal holtversenyben áll Martins és Hadjar, Leclerc 95 ponttal követi őket.

A Forma-3-as Magyar Nagydíj fő futamának végeredménye

