F3: Collet a pole-ban, több bajnokesélyes a top 20-on kívül!

Mivel a Forma-1-es első szabadedzés közben elkezdett esni az eső, nedves pályán vette kezdetét a Forma-3-asok időmérő edzése, a mezőnyben a magyar versenyzővel, Tóth Lászlóval.

A kvalifikáció elején Bearman állt az élre, mögötte Arthur Leclerc, Saucy és Hadjar következett, ezt követően a bajnoki negyedik Crawford megpördült, majd elásta magát a kavicságyban, jött a piros zászló, az amerikai Red Bull-junior pedig hiába állt a nyolcadik helyen, a pálya javulása miatt borítékolható volt, hogy jelentősen hátra fog esni.

Az újraindítás után elő is kerültek a slickek, ezzel együtt pedig a sokkal gyorsabb köridők is érkeztek. Folyamatosan változott a sorrend az élen, 8 perccel a vége előtt Martins egy feltartással együtt is az élre állt, mögötte Alatalo, Collet, Maloney és Stanek következett.

Stanek egy hatalmas idővel átvette a vezetést, amikor már csak 4 perc volt hátra. Az időmérő vége előtt nem sokkal egy pilóta megállt a célegyenesben, emiatt lengették a sárga zászlót az első szektorban, majd jött a „bomba”: Collet szerezte meg a pole-t Maloney, Pizzi, Goethe és Stanek előtt. A bajnokság élmezőnyéből sokan csak hátul végeztek: Leclerc a 20., Hadjar a 23., Martins a 24., Crawford pedig a 30. helyen végzett.

A fordított rajtrácsos pole-t O’Sullivan szerezte meg, mivel ő lett a 12., Tóth László pedig a 28. rajtkockából rajtolhat szombaton és vasárnap is. Bearman végül a 8. helyen végzett, tehát Collet-nek és Bearmannek van a legjobb esélye, hogy sok pontot hozzon a riválisain.

A Forma-3 hétvégi első versenye, a sprintverseny szombaton 10:35-kor veszi majd kezdetét, míg a főfutamra vasárnap 8:50-től fog sor kerülni. Az F3 idei naptárából még két verseny van hátra.

