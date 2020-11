Ilott nyerte az F2-es időmérőt, Schumacher csak a 10.!

A megszokottnál hűvösebb körülmények miatt mindegyik pilóta dupla, vagy akár tripla felvezető kör mellett döntött, az első mért kört az MP Motorsport brazil pilótája, Felipe Drugovich kezdte meg.

A délelőtti edzésen legjobb időt autózó Niki Mazepinnek nem sikerült jól a mért köre, amit el is töröltek pályaelhagyás miatt, az élre pedig az idén rendkívül szenvedő Marcus Armstrong került, aki egy 1.42.052-es időt autózott, azonban Callum Ilott egy 1.41.479-cel majdnem fél másodpercet adott neki.

A brit pilótának óriási szerencséje volt, ugyanis nem sokkal mögötte a 13-as kanyarban megpörgött a világbajnoki pontverseny 3. helyezettje, Juki Cunoda ami egy nagyon hosszú sárga zászlót, majd piros zászlót idézett elő, miután a pálya szélén lefulladt.

Cunoda a pályán újra akarta indítani az autóját, azonban erre nem kapott engedélyt, és a sportbíróknak kellett letolnia őt a pályáról, ami azt jelenti, hogy a főversenyen az utolsó helyről kell rajtolnia a szuperlicenszért versenyző japán pilótának, akinek lehet, hogy ezzel szállnak el a 2021-es Forma-1-es esélyei.

Az újraindítást követően ismét több felvezető kört láttunk, Drugovich tudott is javítani azonban így is 4 tizedre volt a legjobb körtől, míg Callum Ilott elrontotta a második mért körét az első kanyarban, így neki még egyszer be kellett hajtania a bokszutcába kereket cserélni.

Mick Schumacher időmérője szintén nem indult jól, 15 perc után csak a 12. helyen volt, a Prema állított is az autóján, mielőtt ismét kiküldték.

Schumacher a következő mért körén sem tudott sokat javítani, és továbbra is 8 tizeddel elmaradt Ilottól, és csak a 10. volt, míg Svarcman a másik Premában csak a 14. volt 4 perccel az időmérő vége előtt.

Dan Ticktum tudott nagyot javítani, aki a 3. helyre ugrott fel, idén Giuliani Alesi, aki a 6. helyre ugrott fel, illetve Mazepin is a 7. volt az utolsó mért körök előtt.

Az utolsó mért köröket azonban ismét sárga zászló rontotta el, miután Giuliano Alesi alatt megállt az autó az első szektorban, majd immár másodjára is piros zászlóval szakították meg az időmérőt, amikor már csak 1 perc 14 másodperc volt hátra.

Drugovich végül megtartotta a 2. helyét, ahogyan Ticktum is a 3.-at, Alesi pedig annak ellenére, hogy megállt alatta az autó, idei legjobb időmérős eredményét ünnepelheti.

