Ezért fognak az F2-es autók még jobban hasonlítani a Forma-1-esekre

Azt már tudjuk, hogy a Forma-1 a 2024-től érkező új F2-es motorokra tesztlaborként fog tekinteni, ahol tökéletesíthetik a Forma-1 2026-os szintetikus üzemanyagait, azonban nem csak a motorok fognak megváltozni, hanem az azokat befogadó kasztnik is.

Az F2 a 2018-ban bemutatott Dallara kasztnikat eredetileg 2021-ben akarta leváltani, de a koronavírus-járvány miatt azok élettartamát kitolták egészen 2023 végére.

Bruno Michel, az utánpótláskategóriák vezérigazgatója a Speedcafe.com-nak adott interjújában megerősítette, hogy a 2023-ra már hatéves kasztnik „öregnek” fognak számítani, és addigra tovább nőhetnek a különbségek az aktuális F1-es és az F2-es autók között.

„A legfontosabb feladatunk az, hogy a lehető legközelebb kerüljünk a Forma-1-hez, töredéknyi pénzből. Ez magában foglalja az autók teljesítményét, de a felhasznált technológiát és az autók kinézetét is.”

A Forma-1 idén tért vissza a ground effectet használó autók használatához, egyelőre azonban nem egyértelmű, hogy ez járható útnak bizonyul-e az F2 szempontjából is.

„Figyelemmel követjük ezt a területet, ami különösen azért érdekes, mert az F1 maga rengeteg kutatómunkát végzett az elmúlt időszakban. Szorosan együttműködünk az F1-es aerodinamikusokkal, hogy megnézzük, mit tudunk átvenni és mit nem, hiszen, mint mondtam, sokkal kisebb költségvetésről beszélünk.”

„Figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezekkel az autókkal már most is jól lehet versenyezni a pályán, nagyon jól tudják követni egymást, ezért nincs szükség arra, hogy teljesen forradalmasítsuk a kialakításukat.”

„Ettől függetlenül az FIA által kötelezővé tett biztonsági intézkedéseket nekünk is meg kell honosítanunk majd az autóinkon. Ezért is tervezzük a karosszériák gyakoribb cseréjét, mert biztonsági szempontból is követnünk kell az F1-et.”