Extreme E: Agag szerint a világ most már felkészült rájuk

Alejandro Agag nagy kockázatot vállalt az Extreme E-vel, és volt bizonyos fokú szkepticizmus azzal az ötlettel kapcsolatban, hogy elektromos buggykkal versenyezzenek a világ olyan távol eső tájain, amelyeket a klímaváltozás valamilyen formában érintett. Néhány kisebb gondot leszámítva a port, a baleseteket és a formátumot illetően, a szaúd-arábiai esemény jól sikerült, és a sorozat tele van elképesztő versenyzőkkel és csapattulajdonosokkal, akik már letették névjegyüket a motorsport különböző kategóriáinak széles skáláján. A széria most magabiztosan néz elébe a májusi második fordulójának, melyre Dakarban, Szenegálban kerül sor.

„Megkönnyebbültem, mert sok kihívás és kockázat volt jelen, és sok minden mehetett volna félre. Nekünk azonban sikerült a legtöbbön felülkerekednünk” – mondja Agag. „Nagyok voltak az elvárások, de a reakciók fantasztikusak. Szerintem túl is teljesítettük magunkat. Persze szeretnénk javítani rajta, vannak megtanulandó leckék az első futamról; a por, a formátum, sok részletre fér még rá a finomhangolás, de szerintem az alapok igazán jók.”

„Az is fontos volt, hogy ennyi sztár vesz részt ebben, remek versenyzők, nők és férfiak egyaránt. Számomra az volt a legnagyobb megelégedés, hogy láthattam a mosolyt az arcukon, amikor elhagyták Szaúd-Arábiát. Micsoda nevek, számos kategória bajnokai. Ez volt az igazi teszt, és nagyon örültek annak, ahogyan alakult, mert így már azt érezhetik, hogy az Extreme E – amelybe befektettek, amellyel rizikót vállaltak, akárcsak Lewis Hamilton, akárcsak Nico Rosberg – valami óriási dolog lesz.”

Még több hír: A Mercedes korábbi kulcsembere szerint a Williams család túl sokáig várt a csapat eladásával

A sorozat egyik úttörő kezdeményezése, hogy minden csapatban kell lennie egy férfi és egy női versenyzőnek, ezzel előnyt kovácsolva a motorsport ritka adottságából, hogy férfiak és nők egyenlő feltételek mellett versenghetnek egymás ellen. Ez pedig látszólag egy másfajta atmoszférát teremtett a paddockban és a verseny kapcsán is.

"Nagyszerű volt a hangulat, és azt kell mondanom, hogy a férfi sztárokat ismertük, de a női sztárok kevésbé ismertek, így ez egy nagyszerű platformot biztosít számukra, hogy a nagy férfi sztárok mellett tündököljenek, és még nagyobb sztárokká váljanak" - mondja. "Nagyszerű volt látni, hogy mindannyian fantasztikusan jól teljesítettek. Molly Taylor nyerte a versenyt; tehát a célvonalon egy nő haladt át győztesként - ez igazán izgalmas volt.

"Az összes női versenyző nagyszerű atmoszférát kölcsönöz az egész versenyhétvégének. Ez egy olyan atmoszféra, amit még soha nem tapasztaltam az autóversenyzésben, természetesen, mert ez a formátum korábban nem létezett. Úgyhogy azt hiszem, nagyon jól eltaláltuk a formátumot és a férfi/női oldalt, most még tovább kell javítanunk, mert még jobban kell kevernünk őket. Nagyon izgalmas volt, hogy férfiak és nők versenyeztek egymás ellen. Nem számít a sebesség, mert csapatként versenyeztek. Ami számít, az az egész verseny dinamikája."

Agag mindig is úttörő volt, és a szkepticizmussal szemben is tett valamit, a Formula E-vel és most az Extreme E-vel. A világ sokat változott az elmúlt évtizedben, mióta Jean Todt, az FIA elnöke bejelentette egy elektromos versenysorozat létrehozását, és Agag elnyerte a Formula E promóterének pályázatát. Az éghajlatváltozásról szóló vita alakulása és a koronavírus-járvány hatásai miatt a világ most már sokkal inkább készen áll arra, hogy befogadjon egy olyan koncepciót, mint az Extreme E.

"Az Extreme E egyértelműen egy olyan világba érkezik, amely sokkal nyitottabb az olyan kezdeményezésekre, mint a miénk. A világjárvány pedig csak felgyorsította ezt" - mondja Agag. "A világot nagy megrázkódtatás, nagy trauma érte ezzel a világjárvánnyal. De azt mondanám, hogy ez csak egy apróság ahhoz képest, amit az éghajlatváltozás súlyos hatásai miatt fogunk megtapasztalni. Már most is érzünk ebből valamennyit, de a hatások egy kicsit később jönnek majd, és sokkal nagyobbak lesznek.

"Az Extreme E filozófiája az inkluzív éghajlatvédelmi fellépés, nem akarunk senkit sem kihagyni. Úgy gondoljuk, senkinek sincs joga megmondani, hogy ki tehet és ki nem tehet éghajlatvédelmi akciót. Ha egy olajtársaság részt akar venni, segíteni akar, és van egy projektje, szén-dioxid-semlegessé akar válni, vagy olyan technológiát akar terjeszteni, mint a szén-dioxid-leválasztás - szívesen látjuk őket. Mindenkit szívesen látunk az éghajlat-politikai cselekvésben, és senki sem maradhat ki belőle. Az Extreme E egy befogadó platform kíván lenni, amely egyben a tudósok hangját is közvetíti."

"Minden tudós, akivel együtt dolgozunk, azt mondja nekünk: 'Amikor mi írunk egy cikket, talán 1000 ember olvassa el. Most, hogy eljöttünk az Extreme E-re, még soha korábban nem adtunk ennyi interjút, a világ minden táján idéztek minket újságok, az Extreme E hangot adott a tudománynak az klímavédelmi intézkedésekben."

"Azt hiszem, a világ figyel, a világ most már készen áll arra, hogy meghallgasson. De készen áll arra is, hogy sportot nézzen. Azt mondják, hogy a valaha volt 25 legnézettebb tévéműsorból 24 a sportról szólt. Ha tehát a sportot arra használjuk, hogy az éghajlat-változási tudománynak és az klímaváltozással kapcsolatos cselekvésnek teret adjunk, akkor még több ember akarja majd meghallgatni az üzenetet. Olyan emberekhez is eljuttatjuk az üzenetet, akik nem várják az üzenetet. Ez a dolog szépsége. Nem a megtérteknek prédikálunk, hanem új közönséghez fordulunk, hogy elmondjuk az éghajlat-politikai fellépésről szóló üzenetet. És ezért akarunk mindenkit bevonni."

Az első szaúd-arábiai verseny nem volt tökéletes, a por különösen nagy problémát jelentett, ami miatt a nézők - és a többi versenyző - nehezen látták az élen haladó autókat. Agag elismeri, hogy erre számítaniuk kellett volna, de a tesztelés során vakvágányra kerültek, amikor a körülmények másak voltak, mint a versenyhétvégén,

"A por soha nincs ellenőrzés alatt, mert ez terep, így mindig van ilyen" - mondja. "A Dakaron nem lesz annyi porunk, mint Szaúd-Arábiában. Valójában amikor januárban teszteltük a pályát Szaúd-Arábiában, sokkal kevesebb por volt. Gondolnunk kellett volna rá; januárban a homok nedvesebb volt. Most szárazabb volt, és a por sokkal-sokkal rosszabb volt. De a versenyzőknek alkalmazkodniuk kell. Nagyon élveztem azoknak a futamoknak az elejét, amikor a pilóták harcoltak. Utána persze le kellett lassítaniuk. Azon gondolkodunk, hogy bevezetünk egy támadószektort a kör végén, egy kronoszektort. Tehát ha lassítani kell, de aztán a kör végén támadhatsz. Így még mindig szerezhetsz néhány pontot az idővel szemben. Meg fogjuk oldani, és módosítjuk a formátumot. Ez volt az első alkalom, a kameraszögek miatt néha lemaradtunk néhány akcióról, ezen is javítani fogunk."

"Úgy gondolom, hogy (hosszabb távon) az Extreme E különböző irányokba fog fejlődni. Szerintem fontos, hogy milyen hatást tudunk gyakorolni a helyszíneken, és a világ különböző pontjain, vagy hogy talán nem minden évben, de kétévente visszatérünk, mert látni akarjuk, hogy az Extreme E milyen hatással van az adott helyszínre. Fejlődni fog a csapatok és a versenyzők száma, egyre több lesz. Az első esemény után az érdeklődés igazán nagy volt az autógyártók, csapatok és a versenyzők részéről. Úgyhogy szerintem ebbe az irányba fogunk fejlődni. Végül a technológiai oldalon is fejlődni fogunk, bár költségvetési okokból korlátozni fogjuk a technológiai fejlesztést, ahogyan azt a Formula E-ben is tesszük."

Végül, amikor utoljára egy évvel ezelőtt, a koronavírus-járvány kezdetén beszélgetett a Motorsport.com Agaggal a sorozat kapcsán, azt mondta, hogy bűn lenne, ha a motorsport nem használná ki a válságot arra, hogy átalakítsa magát, csökkentse a költségvetést és relevánsabbá tegye magát. A Forma-1 drámai változtatásokat hajtott végre a szigorú költségplafon és számos más intézkedés révén, és úgy tűnik, jól felkészült a jövőre. Úgy érzi, hogy a motorsport világa megragadta ezt a lehetőséget?

"Azt hiszem, hogy igen. Az elmúlt hónapokban több fejlődést lehetett látni a motorsportban, mint az elmúlt években" - mondja. "És úgy gondolom, hogy a Forma-1 határozottan jó munkát végzett. És azt is láthatjuk, hogy a Forma-1 szerintem elég jó formában van. Úgy gondolom, hogy az új vezérigazgató nagyszerű, Stefano (Domenicali), és Chase (Carey) is nagyszerű munkát végzett. Szóval a Forma-1 jó helyen van, de általában véve az autósport is jól használta ki a lehetőséget, hogy a költségvetést csökkentse, hogy ésszerűbbé váljon, és hogy zöldebbé váljon. Szerintem a motorsport zöldebb, az a fajta hullám, amit mi hoztunk a sportba, ami a Formula E-vel kezdődött hét évvel ezelőtt, minden szempontból elárasztotta a motorsportot. Beszélgettem Gerhard Bergerrel (a DTM főnöke), aki jó barátom, de hallanod kellett volna, miket mondott nekem, amikor elkezdtem a Formula E-t. Most pedig elektromosra vált! Szóval képzeld el, milyen jó érzés ez nekem! Azt gondolom, a hullám hamarosan tényleg átjárja az egész motorsportot, és ez jó dolog."

Visszatér az F1 korábbi rekordere…

Április 3-án indul a 7 fordulós Super Formula idénye, amelyet a Motorsport.tv-n keresztül követhettek.