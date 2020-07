Exkluzív interjú az F2 legutóbbi győztesével, Luca Ghiottóval

Luca Ghiottónak szó szerint a vérében van a versenyzés: édesapja és nagybátyja is versenyzett, így kerültbe ő is a versenyzés világába. A 2020-as szezon eddig felemásan alakult a tavalyi F2-es harmadik szempontjából: egyelőre csak a Hungaroringen rendezett versenyeken tudott pontokat szerezni, akkor viszont a főfutamon negyedik lett, a sprintversenyt pedig fantasztikus versenyzéssel és stratégiával megnyerte.

Így pillanatnyilag a bajnoki pontverseny 10. helyén áll, azonban a negyedik helyen álló Mick Schumachertől is mindössze 12 pont választja el az olasz pilótát, aki a gyerekkorából még egy másik Schumacherre emlékszik:

„Olaszként nehéz volt nem Ferrarinak és Michael Schumachernek szurkolnom – akkoriban mindig ők győztek. Viszont ahogy elkezdtem felnőni, elkezdtem videókat nézni például Sennáról és a régebbi versenyzőkről, és most már Sennát nevezném a „hősömnek”.”

Luca Ghiotto már 2016 óta szerepel az akkor még GP2-nek nevezett sorozatban, amelyet ma már Formula 2-nek hívnak. Amikor a sorozatban teljesített legjobb futamáról kérdeztük, így felelt:

„Nehéz megválaszolni ezt a kérdést, mert másra emlékezhetnek a nézők, és másra emlékezhetek én, mivel én az autóban ültem. Szerintem a 2019-es barcelonai főfutam volt az eddigi legjobb versenyem. Ez meglepő lehet, mert a negyedik lettem, nem győztem, nem álltam dobogóra azon a futamon.”

„A pole-ból rajtoltam, de gond volt a kuplunggal, ezért a hetedik helyre estem vissza. Ezután az első szárnyam is megsérült, ezért már az első körben ki kellett állnom. Aztán bejött a biztonsági autó, de nem tudtam felzárkózni a mezőnyhöz, mert „évekig” tartott az első szárny-csere.”

„Azon a versenyen nagyon jól sikerült a felzárkózás, hiába kellett nekem is még egy kiállást teljesítenem, ugyanúgy, mint a többieknek. Végül a negyedik helyig tudtam feljönni, és talán 3-4 másodperccel maradtam el a győztestől. Különleges volt ez a verseny, mert talán ez volt az egyetlen alkalom, amikor ennyivel gyorsabb tudtam lenni a többieknél.”

„Ezen kívül még a 2019-es bahreini sprintversenyre emlékszem vissza nagyon szívesen, amikor sikerült megcsinálnom ugyanazt, mint korábban Leclerc-nek: úgy is győzni tudtam, hogy kiálltam a bokszba a sprintversenyen.”

A szezon előtt a várakozásairól is megkérdeztük a 25 éves versenyzőt, aki idén egy F2-es újonc csapat, a Hitech GP színeiben versenyez.

„Jól kezdődött a szezon azzal, hogy én voltam a leggyorsabb a bahreini szezon előtti teszteken. Figyelembe kell vennünk, hogy a Hitech egy újonc csapat, ugyanakkor eddig bármelyik bajnokságban is indultak, mindig sikeresek tudtak lenni. Úgy gondolom, képesek lehetünk rögtön a jó tempóra.”

„A csapat mentalitása is nagyon jó, nekem már többéves tapasztalatom van, és a csapattársam, Nikita Mazepin is remek pilóta, két jó versenyzővel pedig a csapat is könnyebben tud fejleszteni.”

„Versenyzőként mindig a győzelem a cél – ez soha nem változik. Egyelőre nehéz megmondani, hogy hol leszünk, szoros a mezőny, rengeteg a jó versenyző és a jó csapat. A 18 colos kerekek szurkolói szempontból vonzóak lehetnek, de emiatt nagyon más érzés vezetni az idei autókat.”

Race Winner Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix on the podium Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Túlzás lenne azt mondani, hogy emiatt a tapasztaltabb versenyzők és csapatok is a nulláról kezdenek, de nagyon más így vezetni az autókat. Ez újonc csapatként valamennyire segíthet minket.”

Tavaly nyáron a Sky Italia írt arról, hogy Ghiottónak komoly esélye lehet a Toro Rossónál, amely istálló ma már AlphaTauri néven fut. Az olasz versenyző viszont cáfolta, hogy felvette volna vele a kapcsolatot a faenzai bázisú alakulat.

„Nem tudom, hogy ki mondta ezt, de ez nem igaz. Még GP3-asként, 5 évvel ezelőtt beszéltem a Red Bull-csoporttal, azóta viszont nem léptem kapcsolatba velük. Tehát ez a hír nem igaz.”

Az F1-es versenyzőkhöz hasonlóan július eleje óta az F2-eseknek sincs idejük unatkozni: három hét alatt kétszer három versenyt teljesítettek, és szeptember közepéig további kétszer hat verseny vár rájuk, két „tripla hétvégével” megfűszerezve. Ghiottót megkérdeztük, mennyire lesz versenyzői szempontból nehéz ez az időszak.

„Az egyetlen dolog, ami furcsa, hogy egy normál évben volt egy kis időnk arra, hogy lassacskán „versenyzési hangulatba” kerüljünk az év elején, aztán nyáron lett több versenyünk. Most viszont rögtön sok versennyel kezdünk, lesz három tripla hétvége is, ami különleges számunkra, hiszen korábban még nem volt ilyen.”

„Az érdekes még, hogy tulajdonképpen nem lesz nyári szünetünk – ez viszont a szurkolók szempontjából jó, mert így a nyaralás közben is nézni tudják a versenyeket. Biztosan kemény lesz, de örülök, hogy a nyolcadik és a kilencedik verseny Olaszországban lesz.”

