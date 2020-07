Exkluzív interjú a legmagasabb szinten versenyző magyar formulaautó-pilótával, Tóth Lászlóval

Tóth László korábban a német, a spanyol és az olasz F4-es bajnokságban is megfordult, 2019 novemberében pedig a Motorsport Gamesen a kvalifikációs futamon egy negyedik, a főfutamon pedig egy hetedik helyezéssel hívta fel magára a figyelmet az F4-es mezőnyben, ami a hatfős magyar küldöttség legjobb eredménye volt.

A 20 éves pilóta pedig az idén továbblépett, és a Formula Renault Európa-kupában fog indulni a BhaiTech Racing csapatával, ezzel pedig ő szerepel a legmagasabb szinten a magyar formulaautós pilóták közül. Az idény kezdete előtt a hu.motorsport.com készített exkluzív interjút Tóthtal.

Milyen volt a COVID-19 miatti kényszerszünet utáni visszatérés?

„Egész jól sikerült az edzőtábor, majdnem ugyanúgy tudtam folytatni, ahogy a COVID miatt kialakult helyzet előtt. Fizikálisan volt egy kis visszaesés, de ez sem volt jelentős, és folyamatosan javulni tudtam mentálisan és fizikálisan is.”

Hogyan kezdted el a versenyzést és mi inspirált erre?

„2013-ban, 13 évesen kezdtem el a versenyzést, és ahogy a legtöbben, úgy én is gokarttal kezdtem. Kiskoromban a családommal jártam Forma-1-es futamokon, ahol megfogott a versenyek hangulata. A gokart után pedig jött a komolyabb szint, a formulaautózás, és most ezen az úton haladok.”

Formula 4-es sorozatokból érkezel most meg a Formula Renault-ba – mik a várakozásaid?

„A Formula Renault-ban újoncként indulok. A gyakorlások alapján úgy tűnik, hogy feltétlenül benne lehet a szezonban néhány „rookie” dobogó. Az pedig nagyon jó lenne, ha néhány „normál” dobogót is tudnék szerezni, főleg annak ismeretében, hogy új számomra az autó.”

„Ideális esetben a későbbiekben az FIA F3 nagyon jó lehetőség lenne a folytatásra, de mindig év végén szoktuk kiértékelni azt, hogy milyen helyezéseket szereztem, hogy mikor teljesítettem jól vagy éppen rosszul, és hogy mikor befolyásoltak külső tényezők. Csak azután lehet meghozni a döntést a következő lépésről.”

„Azért is nehéz egyelőre a következő évről beszélni, mert hiába lesz meg idén is a 10 versenyhétvége, ez egy nagyon zsúfolt szezon lesz, ahol a körülmények is nagy mértékben eltérnek a megszokottól.”

„Végső célt nehéz lenne meghatároznom, de a legjobb a Forma-1-be való bekerülés lenne. Próbálok a lehető legmagasabb szintre jutni, és a formulaautózásból nagyon sok helyre lehet még továbbmenni.”

A Formula Renault-sorozat több kiváló aszfaltcsíkot is meglátogat: többek között Monza, Imola, a Nürburgring, Spa és Zandvoort is ott van a helyszínek közt. A magyar tehetséget arról is megkérdeztük, melyik a kedvenc pályája a versenynaptárból.

„A Hungaroringet nagyon szeretem, tényleg egy kiváló pálya, de a naptár átalakítása miatt ott nem fogunk versenyezni idén, ezt nagyon sajnálom. Idén fogok viszont először versenyezni Spában, erre nagyon kíváncsi leszek. A Hungaroring mellett az Abu Dhabiban lévő Yas Marina-pálya is nagyon szuper.”

A Formula Renault Európa-kupa első két versenyére július 10-én és 11-én kerül majd sor Monzában, a 10 helyszínből és 20 versenyből álló széria utolsó fordulóját pedig november 27-én és 28-án Abu Dhabiban fogják rendezni.