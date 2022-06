Elrajtolt a Le Mans-i 24 órás, dráma az LMP2-ben!

A Hypercar kategóriában gond nélkül jött el a mezőny, és a #8-as Toyota továbbra is vezet a #7-es Toyota és a két Glickenhaus előtt. Az Alpine-t ideiglenesen megviccelte a Robert Kubica vezette Orlen Prema, és megelőzte a régi Rebellion LMP1-es autóval versenyző francia csapatot.

Az igazi dráma azonban az LMP2-es kategóriában volt: összeütközött a kategóriában második és hatodik helyről rajtoló #22 United Autosport autó, amit Will Owen vezetett, és a Ferdinand Habsburg vezette RealTeam by WRT #41-es autója. Előbbit a kavicságyból kellett összeszedni, és meg is sérült a borítás az autón, míg Habsburg csak lassan gurulva tudta visszavinni az autót a garázsba vizsgálatra.

Az LMGTE Pro kategóriában nem történt változás, továbbra is a Corvette Racing #64-es autója vezet Nick Tandyval a volánnál a testvér-Corvette és a két gyári Porsche előtt, míg az LMGTE Am kategóriát Matteo Cairoli vezeti a Team Project 1 #46-os Porschéjével.