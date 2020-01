Elképesztő bukást vettek videóra a Monte Carlo Ralin: durva

A 32 esztendős Ott Tanak komoly tapasztalattal bír, de tudjuk, hogy a ralizásban ez nem mindig számít. Az állandóan változó körülmények miatt egy kisebb hiba is rendkívül sokba kerülhet. Nos, most is valami hasonlóról lehetett szó.

Tänak 2009 óta versenyez a WRC-ben, és tavaly két harmadik helyet követően felért a csúcsra a Toyota Gazoo Racing WRT színeiben. A 2020-as évet azonban már a Hyundai i20 Coupe WRC volánja mögött kezdhette meg.

Nos, úgy tűnik, hogy ez a debütálás nagyon látványosra sikeredett, de nem azon a módon, mint azt szerették volna. Ott, aki korábban a Toyota mellett Subaruval, Mitsubishivel és Forddal is hajtott, az idei első viadalon nagyon nagyot bukott a Hyundai autójával, és kiszállt a küzdelmekből.

Jó hír, hogy a versenyző és Martin Jarveoja sértetlenül szálltak ki a roncsból. A bukás előtt a 4. helyen álltak, 10.3 másodperccel a vezető csapattársa, Thierry Neuville mögött.

