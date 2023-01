Elindult a 2023-as Dakar-rali: Sainz kezdett a legjobban

A napot viszont még Sainz csapattársa, Mattias Ekström kezdte a legjobban, hiszen ő vezette a 367 km-es szakasz legnagyobb részét. A korábbi DTM-sztár már az első ellenőrzőpontnál magához ragadta az első helyet, és onnantól stabilan kezdte építeni előnyét.

A helyzet azonban sokat változott az etap végére, Sainz rákapcsolt, és a két percnél is nagyobb hátrányát ledolgozva a negyedik helyről feljött elsőnek, így megszerezte pályafutása 42. szakaszgyőzelmét a Dakaron.

Ekström pedig a végére még a második helyet is elveszítette, hiszen a Bahrain Raid Xtreme csapatát erősítő WRC-legenda, Sebastien Loeb is meg tudta őt előzni, miután a nap utolsó részében ő is rengeteg időt nyert svéd ellenfelével szemben.

Mivel azonban Loeb a szombati prológ során Sainz előtt zárt, így az összesítésben 23 másodperc helyett csak tíz a lemaradása, Ekström pedig 33-mal követi márkatársát a harmadik helyen.

A negyedik hely a francia Guerlain Chicherité lett a GCK Motorsport színeiben, az ötödik pozíciót pedig Yazeed Al-Rajhi tudta megszerezni, legyőzve az összes gyári Toyotát.

A nap meglepetése azonban mindenképpen az volt, hogy a japán márka sztárja, a címvédő Nászer el-Attija csak nyolcadikként tudott beérni, köszönhetően annak, hogy a nap utolsó részében sok időt bukott a változatos terepekkel tűzdelt szakaszon. Az ő lemaradása hét perc hét másodperc az összetettben.

Az események holnap természetesen folytatódnak, amikor is a versenyzőknek egy 430 km-es etapot kell majd leküzdeniük.

Íme az összetett állása az autósoknál:

Position Driver Car Time / gap 1 Carlos Sainz Audi 3:28:55 2 Sebastien Loeb Prodrive +0:10 3 Mattias Ekstrom Audi +0:33 4 Guerlain Chicherit Prodrive +1:03 5 Yazeed Al-Rajhi Toyota +2:01 6 Brian Baragwanath Century +6:51 7 Orlando Terranova Prodrive +7:05 8 Nasser Al-Attiyah Toyota +7:07 9 Stephane Peterhansel Audi +8:51 10 Jakub Przygonski Mini +8:54

