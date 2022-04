Együttműködési megállapodást kötött a Four Seasons és a Canossa Events

Az egyhetes, különleges vezetési élményt úgy tervezték meg, hogy luxusautó volánja mögött ülve mutassák be az olasz vidék legjavát. A 2022. szeptember 24-30. között megrendezésre kerülő program a márka első ilyen jellegű akciója, ahol az érdeklődők a volán mögül fedezik fel a lenyűgöző tájat.

A kihagyhatatlan látnivalókhoz történő különleges hozzáférést , valamint a figyelemre méltó kulináris kínálatot, a Four Seasons Hotel Firenze szolgáltatja.

A Canossa Events a várossal együttműködve megteremti a lehetőségét annak, hogy az utazók egy igazán stílusos vezetési élménnyel gazdagodjanak. A résztvevők akár saját autójukból, akár egy klasszikus vagy luxus sportkocsiból is élvezhetik a kalandot, amelyet egy elkötelezett csapat szervez.

Az utazás minden lépését - a szállástól és a napi tevékenységektől kezdve, a kizárólagos idegenvezetésen át, a helyi ajánlásokig - átgondoltan, és a részletekre való odafigyeléssel, valamint a Four Seasons hírnevéhez méltó valódi szolgáltatással irányítják a szervezők.

„A vendégélmény áll minden tevékenységünk középpontjában, és arra ösztönzi munkatársainkat, hogy minden egyes új Four Seasons ajánlatot úgy tervezzenek meg, hogy az a trendeknek megfeleljen“ - mondta Christian Clerc, a szállodák és üdülőhelyek igazgatója.

„A Canossa Events-szel közösen valami igazán látványosat hoztunk létre - egy ultraluxus autós kalandot, ahol az utazás éppúgy élvezhető, mint maga a célállomás. A toszkán tájjal a háttérben, a régió legjobb borait és kulináris kínálatait hozzuk el. A Beyond by Four Seasons új mércét állít fel az országúti luxusutazások terén.”

Four Seasons takes legendary service to the roadways of Europe with Beyond by Four Seasons, an exclusive driving journey through Tuscany. Fotó készítője: Four Season Media Library

A program a Four Seasons Hotel Firenze Faggio kertjében egy al fresco üdvözlő vacsorával indul, amellyel egy hétig tartó kaland kezdődik el.

A következő napokban a vendégek egy privát túra keretein belül felfedezik a "Chiantishire" szőlőskertjeit, egy borkóstolóval összekötve a történelmi Antinori pincészetben; végigautóznak Siena színes tájain, ebédelhetnek a Montalcino városháza mesés árkádjai alatt; és idilli tengerparti városokon, valamint a Bolgheri híres zöld ciprusainak árnyékában utazhatnak Ornellaia híres szőlőskertjeihez.

„Emlékezetes események és felejthetetlen ünnepségek várnak a résztvevőkre, amelyek középpontjában az autók iránti szeretet áll, ez az, amihez a legjobban értünk“ - mondja Luigi Orlandini, a Canossa Events elnök-vezérigazgatója.

„A Four Seasons-szel együttműködve egy hihetetlenül egyedi ajánlatot terveztünk, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy minden egyes úton töltött különleges pillanatot élvezzenek, és ez arra inspirálja őket, hogy elmerüljenek abban a pompában, amit Toszkána nyújtani tud.“

Az utazás során a vendégek belépést nyernek a nagyközönség előtt általában zárva tartó helyekre, különleges kulináris élményben részesülnek Firenzében, valamint eltölthetnek egy felejthetetlen estét az Operában.

A programban természetesen beépített pihenőidő is szerepel, amely lehetőséget nyújt a turistáknak arra, hogy felfedezzék a Four Seasons Hotel Firenze területét, és pihenjenek a város legnagyobb privát kertjében, a medence mellett vagy egy fiatalító spa kezelés közben.

Destination Florence. Fotó készítője: Shutterstock

„Megtiszeltetés, hogy a Four Seasons-szel és a Canossa Events-szel együttműködve reflektorfénybe kerül csodálatos városunk és Toszkána festői útjai“ - mondta Dario Nardella, Firenze polgármestere.

„Egyedülálló együttműködésünk révén az utazók ritka betekintést nyerhetnek a régió kihagyhatatlan látnivalóiba, rejtett útvonalaiba és legjobban őrzött titkaiba - egy hihetetlenül emlékezetes olasz nyaralás keretein belül.“

A vendégek akár a szálláshelyen, akár úton tartózkodnak, egy a kiszolgálásukra létrehozott csapat biztosítja a zökkenőmentes élményt, így az országúti barangolás valódi varázsára és romantikájára összpontosíthatnak.

„A Beyond by Four Seasons annak bizonyítéka, hogy folyamatosan a vendégélmény növelésére összpontosítunk“ - mondta Marc Speichert, a Four Seasons Hotels and Resorts kereskedelmi igazgatója.

„A Four Seasons szenvedéllyel létrejövő programok tervezésével, teszi márkahűvé a vendégeit. A vendégközpontú szemléletre továbbra is minden tevékenységünkben prioritásként tekintünk, ahogy a jövőre és az előttünk álló számtalan lehetőségre is.“

Lifestyle, vintage car. Fotó készítője: Christian Horan

A Four Seasons azok után, hogy a luxus életstílus kínálatával, amely magában foglalja a személyre szabott repülős magánutakat, luxusvillák és nyaralók bérbeadását, és utazási termékek sorát, valamint magánrezidenciák globális portfólióját, most az útra is elhozza szakértelmét, és a helyi termelők, valamint szakértők kiterjedt hálózatát használja fel, hogy minden mérföldet emlékezetessé tegyen.

A Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany programról többet tudhatnak meg ezen a linken, a foglalás részleteiről pedig a beyond@fourseasons.com e-mail címen tájékozódhatnak. A foglalás telefonon is intézhető, a +39 0522 421096 olasz, vagy a +1 831 521 5190 amerikai telefonszámokon.