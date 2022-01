Egy nap alatt 37 büntetést osztottak ki az F4 UAE-ben

Az F4 UAE szombati versenynapján tartották a sorozat második és harmadik futamát, és a nap elején egyből 11 három rajthelyes büntetést osztottak ki, miután a tegnapi fantasztikus befutó után az élmezőny nem vette észre a kockás zászlót, és még egy kört teljesítettek versenytempóval – írja a FormulaScout.

Az Xcel Motorsport versenyzője, Jamie Day baleset okozásáért kapott büntetést. A második futamot az 5. helyről is megnyerte a Mercedes nagyra tartott tehetsége, az olasz Andrea Kimi Antonelli, annak ellenére is, hogy ő is kapott egy 5 másoderces büntetést.

A harmadik futamot ismét büntetéscunami előzte meg: 15 pilótát büntettek meg, amiért átlépték a bokszutca bejáratánál a fehér vonalat – az F4 UAE az abu-dzabi pálya hátsó egyenesénél található bokszutcát használja. 5 és 10 másodperces büntetést osztottak ki a 9-es kanyar kiszélesítéséért, míg Victoria Blokhina és Jules Castro rajtbüntetéseket kaptak.

Mivel a versenybírók igen elfoglaltak voltak, a harmadik futam előtt elfelejtették emlékeztetni a versenyzőket, hogy ne lépjék át a 9-es kanyar előtt a bokszutca kijáratának fehér vonalát, így a harmadik futam után újabb 11 büntetést kellett kiosztaniuk.

Antonelli visszaesőként 10 másodperces büntetést kapott, így elbukta a futamgyőzelmét, amit az MP Motorsport thai versenyzője, Tasanapol Inthraphuvasak örökölt meg. Antonelli azonban így is 17 pontos előnnyel vezeti a népszerű téli bajnokságot.