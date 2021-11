Egy legendás karrier vége: bejelentette a visszavonulását Gabriele Tarquini

Tarquini az Adria Racewayen jelentette be, hogy a 2021-es WTCR-szezon végével visszavonul az aktív versenyzéstől. Az olasz versenyzőt a túraautó sorozatokban elért eredményei tették híressé, de 38 alkalommal Forma-1-es nagydíjokra is kvalifikálni tudta magát – a királykategóriában egyszer tudott pontot szerezni, az 1989-es Mexikói Nagydíjon az AGS-szel.

Tarquini túraautós karrierje 1993-ban kezdődött az olasz TCC-ben az Alfa Romeóval, majd 1994-ben bajnok lett az olasz márkával a BTCC-ben is, a brit sorozat fénykorában.

Gabriele Tarquini, Alfa Romeo 155 TS Fotó készítője: Sutton Images

„Nagyon szomorú vagyok – egy ilyen hosszú karrier után azt érzed, hogy ez a pillanat sosem fog eljönni” – mondta a Tarquini. „Az életben azonban mindennek vége lesz egyszer, és már elég öreg vagyok ahhoz, hogy megértsem ezt.”

„Fontos volt számomra, hogy a hazai versenyemen, Olaszországban jelenthessem be ezt, most jött el ennek az ideje.”

Azzal, hogy a WTCR-éra első évében, 2018-ban bajnok lett a Hyundai-jal, az 56 évével messze Tarquini lett a legidősebb versenyző, aki az FIA által szervezett világbajnokságon tudott győzedelmeskedni – a saját rekordját javította meg, miután a Seattal 2009-ben szerzett WTCC címével döntötte meg az F1-es legenda Juan Manuel Fangio rekordját.

Gabriele Tarquini, Seat Sport, Seat Leon 2.0 TDI Fotó készítője: Andy Chan

A 2018-as címe óta Tarquini még 3 futamgyőzelmet szerzett a WTCR-ben, legutóbb az idei aragoni versenyen, és nagy szerepe volt abban, hogy a Hyundai a WTCR egyik meghatározó gyártójává váljon.

„Azt akartam, hogy a Hyundai legyen az utolsó gyártó, amelyiknél versenyzek, mert remek munkát végeztünk közösen” – tette hozzá az olasz pilóta. „Üres papírral kezdtünk neki a projektnek, amiből az i30 N TCR született, amivel az első futamgyőzelmet és bajnoki címet is meg tudtam nekik szerezni. A kapcsolatunk most is kiváló.”