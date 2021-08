Doohan nyerte Schumacher előtt a safety car mögött leintett F3-as futamot, Tóth a 21.!

Vizes pályán vette kezdetét a Forma-3 második belgiumi sprintversenye. A futamot Doohan kezdhette meg az élről, majd David Schumacher, Szmoljar, Collet, Sargeant és Novalak következett a rajtrácson.

A pontversenyt vezető Hauger a 14. helyről indulhatott, Arthur Leclerc a 13., Vesti pedig a 9. pozícióból várhatta a lámpák kialvását, míg Caldwell a 16. helyről reménykedhetett a minél jobb helyezésben, míg Tóth László a 25. helyről indult.

Doohan és Schumacher meg tudta őrizni a pozícióját, Sargeant feljött a harmadik helyre, mögöttük Collet, Novalak és Vesti következett. Leclerc a 10., Hauger a 11. helyre jött fel. Leclerc keményen támadta Hoggardot a 9. helyért, össze is értek egymással, Hoggard pedig megpördült és kiesett.

A 10. körben Matteo Nannini pördült meg, és ő is a kiesés sorsára jutott, miközben az élen továbbra is a Doohan, Schumacher, Sargeant hármas állt, a leggyorsabb kör pedig ekkor Novalak neve mellett állt, miközben VSC-s fázis következett, majd nem sokkal később bejött a safety car is.

4 körrel a futam vége előtt bejött a bokszba a biztonsági autó, az újraindításnál pedig Hauger megelőzte Leclerc-t, majd ismét bejött a safety car, mivel Cordeel és Williams összeütközött egymással – szerencsére mindkét versenyző saját lábán hagyta el az autóját.

A versenyt végül a safety car mögött intették le, így Doohan győzött, Schumacher és Sargeant állhatott még fel a dobogóra, majd Collet, Novalak, Vesti, Martins, Szmoljar, Hauger és Leclerc következett az első 10-ben, Tóth László pedig a 22. helyen végzett.

A hétvége utolsó F3-as versenyét, a főversenyt vasárnap 10:40-től fogják rendezni, amelyen Doohan, Martins és Szmoljar foglalhatja majd el az első három pozíciót.

