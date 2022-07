Domináns teljesítménnyel nyerte az F2-es sprintfutamot Ausztriában Marcus Armstrong

Az élről rajtoló Marcus Armstrong kényelmesen megtartotta a vezetést, ahogyan Pourchaire is a második helyet, de a harmadik helyet csak óriási csata után tudta megtartani Jack Doohan.

A bajnoki éllovas Felipe Drugovich nagyon keményen támadta Doohant, az ausztrál versenyzőnek apró egérutat adott az, hogy Liam Lawson megpörgése miatt a 13. körben beintették a virtuális biztonsági autót.

A Forma-1-es mezőnnyel egyetemben az F2-eseknek is meggyűlt a baja a pálya határainak betartásával, de az F2-es futamon el is kezdték szórni az 5 másodperces büntetéseket. Így lett kényelmes sétakocsikázásból elképesztően feszült futama a második helyen Théo Pourchaire-nek is, aki megkapta a fekete-fehér zászlót, és a fél futamot úgy kellett teljesítenie, hogy már egyszer sem lépi át mind a négy kerekével a fehér vonalat.

Még több F1 hír: A Ferrari és a Mercedes is tagadja, hogy hátráltatnák a Porsche és az Audi F1-es csatlakozását

Armstrong végül kényelmes előnnyel szerezte meg az idei második győzelmét, Pourchaire-t pedig leintették a második helyen, ugyanakkor, hogy ne legyen ennyire egyszerű dolga senkinek, vizsgálják a franciát a pálya elhagyása miatt, így még utólag módosulhat a sorrend.

A harmadik helyet Jack Doohan szerezte meg, a negyedik helyre pedig bekocogott Felipe Drugovich, tovább tartva a tetemes előnyét a pontversenyben.