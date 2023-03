Dokusorozatot forgatnak a felnőttfilmes pilótanő bathursti visszatéréséről

Az ausztrál Stan streamingszolgáltató bejelentette, hogy elkezdtek dolgozni a Revealed: Renee Gracie című sorozaton, amely a pilótanő bathursti visszatéréséről szól majd.

Gracie már kétszer is rajthoz állt a Bathurst 1000-en az ausztrál Supercars bajnokságban még 2015-ben és 2016-ban. A Harvey Norman Supergirls csapatban Simona de Silvestróval, 2016-ban a 14. helyen intették le őket.

Miután a motorsportokban ezután nem tudta megvetni a lábát, Gracie a felnőtt szórakoztatóiparban találta meg a számításait, de azt sem tagadta, hogy a motorsportokban is a pénzszerzés lett volna az elsődleges célja. A munkájából befolyó pénzt nem is a motorsport karrierjének újraindítására költötte, hanem többek között 350,000 ausztrál dollárért egy Mercedes-AMG GTC-t is vett magának.

A jég azonba úgy néz ki megtört, így a sorozat azt az időszakot fogja feldolgozni, ahogyan a pilótanő felkészül a visszatérésére. A 2023-as 1000 mérföldes bathursti versenyt október 5. és 8. között rendezik a legendás Mount Panorama pályán, amelyre nemrégiben Liam Lawson felvihetett egy F1-es autót is.