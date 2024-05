Dobogós helyekkel kezdett Tim Gábor az Eset GT Sprint bajnokságban

Az Eset GT Sprint hét fordulós bajnoksága startolt el április utolsó hétvégéjén, melyen rajthoz állt Tim Gábor. Versenyautója, a Lotus Exige átalakításokon esett a GFS Racing Team műhelyében. A súlya csökkent, erősebb lett a futóműve, és nagyobb fékhűtést kapott. Ezekre szükség is volt, mert az autót eredetileg semi-slick gumikhoz tervezték, de a GT Sprint bajnokságban slick gumikat használnak. Emiatt az autó tapadása nőtt, nagyobb kanyartempó miatt pedig az egyenesekben is gyorsabb lett a Lotus.

A pilóta és a csapat két helyszínen is tesztelt a szezon előtt, de mindkét tesztet elmosta az eső, számottevő adatokhoz nem jutottak. Így a szezon első versenyhétvégéje egyben egy teszt is volt a csapat számára. A bajnokság Magyarországon kezdődött, a Balaton Park Circuit-en húzott sisakot Tim Gábor.

„Miután az autón több fejlesztést eszközölt a csapat, nagyon kíváncsian vártam, mennyit tudunk gyorsulni. A tesztek sajnos nem sikerültek tökéletesen, de éreztem a potenciált. Szerencse, hogy az évet ott kezdtük, ahol tavaly abbahagytuk, a Balaton Park Circuit-en. Így viszonylag frissek voltak az élmények, az adatokat pedig tökéletesen össze lehetett hasonlítani. Tavaly a semi-slick gumikon 1:47-es kört tudtam autózni. A tervünk az volt, hogy 2-3, talán 4 mp-et javuljunk és a mezőnyben induló GT4-es autókkal felvegyük a küzdelmet. Ám az első éles körök után láttuk, hogy itt másról lesz szó!” - kezdte Tim a hétvége elemzését.

Tim Gábor az első időmérő edzésen a 13. helyet szerezte meg, az összes GT4-es autót leelőzve. A GTX értékelésben, ahova a Lotus tartozik, a második lett.

„Már a bemelegítő edzésen éreztük, hogy nagyon jó lett a kocsi. Ugyan motorikusan nem változott, a könnyebb súly és az extra tapadás hatalmas fejlődést eredményezett. Talán én is jobban tudtam bánni a Lotus-szal. Bárhogy is vesszük, a tavalyi 47-es körökhöz képest előbb 43-alá mentem, majd egyre gyorsulva 1:41-es köröket autóztam. Hatalmas a különbség! Igaz, a mezőnyben motorikusan valószínűleg enyém a leggyengébb autó, de aerodinamikailag nagyon hatékony. Az, hogy a kocsi súlya is csökkent, szintén nagyon sokat segít.” - mesélte Tim az első időmérő edzés után.

Az első versenyen szembesült először Tim azzal a ténnyel, hogy motorerőben jelentősen el van maradva a mezőnytől. A 13. helyről a kilencedik helyre jött fel, de a GTX értékelésben nem tudott javítani, ott a második lett.

„Az első körös keveredésből jól jöttem ki, előztem párat és egy autó kiesett előlem. A 9. hely nagyon jó egy ilyen mezőnyben, ahol GT3-as autókkal és nagyon erős kupás Porsche-kkal kell küzdeni. Az egész futamot egy ilyen Porsche-val futottam végig. Kanyarokban, féktávokon rengeteget hoztam rajta, de ahogy kigyorsított, eltűnt a szemem elől. Képtelen voltam előzni. A GTX kategóriát megnyerő versenyzőt végig láttam, de mivel volt köztünk egy autó, nem tudtam támadni. De ha mögé is értem volna, akkor se lett volna esélyem, az én 370 LE és 413 NM nyomatékomhoz képest a KTM GTX egy 530 lóerős, 615 NM-es szörnyeteg. Ugyan a kocsim könnyebb 48 kg-mal, de ez sem segít eleget. A kategória második hely maximum ami hozható volt.” - nyilatkozta Tim az első verseny után.

A második időmérő edzésen Tim tovább fejlődött és megfutotta legjobb körét, 1:40.333-mal iratkozott fel az időmérő táblára, ami a 10. rajthelyet jelentette. A második futamon ugyan sokáig közel volt a GTX kategória riválisához, végül nem tudta tartani vele a tempót. A 10. helyen intették le és újra kategóriája második helyén állhatott a dobogóra.

„Most úgy tűnik, hogy több, mint 7 másodperccel vagyunk jobbak, mint tavaly. Ez nagyon durva. Aki az autósportban jártas, az tudja, hogy még a tizedekért is komolyan meg kell küzdeni. És a motorhoz még nem is nyúltunk és a csapatnak vannak még ötletei. Ezt a fejlődési ütemet nem lehet fenntartani, de ha az év végig még találunk 1-1,5 mp-et, akkor már a kategória győzelemért küzdhetünk. Úgy érzem ez már az szezon felére megvalósulhat. Azt is jó volt látni, hogy az autómnál kétszer, háromszor drágább csúcsgépekkel is tudom tartani a lépést. Persze, itt a pilóták kvalitásai is szerepet kapnak, de örülök, hogy elindulhattam a GT versenyzés világa felé. Tanulnom és gyorsulnom kell tovább és meglesz az eredménye.” - mondta Tim a második futam után.

Az idei tervek egyértelműek, valahogy végigfutni a hét fordulós bajnokságot és év végén közel lenni a kategória bajnoki címhez.

„Hatalmas köszönettel tartozom a támogatóimnak és Burkus Egonnak, a GFS Racing Team vezetőjének. Ezeknek a cégeknek és Egon autósport szeretetének köszönhetem, hogy versenyezhetek ezzel a csodás autóval. Remélem, újabb támogatókat találunk, sőt, akár a gyártó is mögénk áll. Elindultunk az úton, de nem látjuk a végét, azt sem tudjuk, hogy indulunk a következő versenyeken. Napról napra, körről körre haladunk. Bízom benne, hogy most végre egy teljes szezont tudunk futni, és az év végén akár egy bajnoki trófeával ünnepelhetünk.” - zárta a gondolatait Tim.

Tim és a GFS Racing Team ott lesz a soron következő versenyen, mely május 17-19-én lesz a Red Bull Ringen. A mezőny várhatóan duzzadni fog, mert több csapat jelezte, hogy az osztrák futamtól csatlakozik a bajnoksághoz, hisz egy futamot mínuszolhatnak.

„Egyrészt egy régi álmom volt, hogy Gábor végre hátsó kerekes autóval versenyezzen, látszik is, jóval látványosabban kirajzolódik az, hogy milyen képességei vannak. Sokan nem látják kívülről, de olyan autók ellen vette fel a küzdelmet, melyek kétszer, háromszor annyiba kerülnek, mint a Lotus, nem beszélve arról, hogy milyen háttérrel versenyeznek azok a pilóták. A hétvégére két szett gumink volt, ezek el is fogytak. Mások csak az időméréseken használtak el ennyit. A GT világa gyönyörű, de felfoghatatlanul drága. Most ez lesz az egyik fő feladatatom, Gábornak megszerezni a minimumot, hogy tudjon versenyezni, legalább egy új szett gumink legyen hétvégente, és akkor ő megoldja a többit. Egy olyan útra léptünk, ahol a végcél elég egyértelmű. Egyre magasabb szintű bajnokságok, GT4, GT3 bajnokságok és a végén akár Le Mans, amit az autóversenyzés csúcsának tartok. Ez egy álom, de álmodozni szeretek a legjobban, ki tudja mi lesz belőle” - zárta a hétvége gondolatait Bende Imre menedzser.

Kép: Speedlight Photo Agency