Dixon szerint Satonak nem lett volna elég üzemanyaga, hogy befejezze az Indy 500-at

Sato az Indy 500-ak történetének 20. többszörös győztese lett, amikor a sárga zászlós befutó során átszelte a célvonalat, miután Spencer Pigot hatalmasat bukott a 195. körben. Sato az utolsó etapban előzte meg Dixont, majd keményen védekezett, és nem ment bele abba az oda-vissza előzgetős játékba, mint tavaly Rossi és Pagenaud.

Dixon a futam végére tartogatta az autót egy utolsó támadásra, de ezt Pigot balesete megakadályozta. Annak ellenére, hogy mindenki arra számított, hogy piros zászlóval megszakítják a versenyt, mert Pigot a földön fekve részesült elsősegélyben, a verseny végül a pace car mögött ért véget.

„Igen nehéz lenyelni ezt, az egyszer biztos” – nyilatkozta Dixon az NBC-nek. „Remek napunk volt, ezekkel a fogyasztásokkal tényleg nem tudom, hogyan csinálták volna végig ezt.”

„Mi egy körrel később álltunk ki, de így is elképesztően nehéz számokat kellett hoznunk. Szerintem egyszer hezitált is az egyenesben, amikor kinéztem mögüle, próbálták kitalálni, hogyan spóroljanak az üzemanyaggal, vagy csak nyomják-e a végéig.”

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Fotó készítője: Gavin Baker / Motorsport Images

„Szerintem úgy döntöttek, hogy végig nyomják majd, és lesz ami lesz. Először láttam ilyet, hogy a stewardok engedték azt, hogy így fejeződjön be a verseny, biztos voltam benne, hogy jön majd a piros zászló, ami nagyin érdekes 4-5 kört eredményezett volna.”

„Le a kalappal Sato előtt, fantasztikus munkát végzett, ahogyan a Rahal Letterman Lanigan is, nagyon gyorsak voltak, és 1-3-ba tudtak zárni. Nagy nap ez a Honda számára is (az első 3 Hondás volt, de a top10-ben is csak 2 Chevy volt), és jó volt egy pár pontot szerezni.”

„De nehéz az, amikor így csúszik ki a kezed közül, szerintem jó pozícióban voltunk, megvolt a megfelelő stratégia, és üzemanyag hozzá, de ha hezitálsz, akkor ez történik.”

Alonsonak kuplungproblémái voltak.

