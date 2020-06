Dallara: A Ferrari nagyot dobna az IndyCar-on

A Dallara 1997 óta van jelen az IndyCar-ban, 2007 óta pedig a karosszériák kizárólagos szállítója. 2022-ben lejár a jelenlegi szerződésük, de a Dallara elkötelezett a folytatás mellett.

A Forma-1 történetének első költségsapkáját vezetik be 2021-től, ami miatt a Ferrarinak a 435 millió dolláros költségvetésének egy részét le kell szorítania a 145 millió dolláros költségsapka alá. Azért, hogy a versenyrészleget ne kelljen leépíteniük nagymértékben, a Ferrarinál felmerült az is, hogy új sorozatokba lépnének be, és átcsoportosításokkal oldanák meg az F1-es csapat létszámcsökkentését.

A WEC mellett, ahol hamarosan debütál a Hypercars, és az LMDh kategória, az IndyCar is felmerült potenciális sorozatként. A Dallara arra sürgeti a Ferrarit, hogy lépjenek be az amerikai sorozatba, mert ez az egyetlen bajnokság, amelyet nem nyertek még meg.

„Csak azt tudom én is, amit olvasok a sajtóban, és reménykedek, hogy igazak a híresztelések” – nyilatkozta Giampaolo Dallara a Gazetta dello Sport-nak, számolt be a Formula Passion.it.

„A Ferrari az egész kategórián nagyot dobna, az érdeklődést a sport, és technikai oldalról is nagyban megnövelné az IndyCar iránt. Azért is, mert ez az egyetlen bajnokság, amelyet még nem nyertek meg. Megtisztelő lenne, ha a Ferrari is részt venne a bajnokságban.”

Dallara azt is megerősítette, hogy szinte biztos, hogy hosszabbítanak az IndyCarral, és továbbra is ők fogják szállítani a bajnokság karosszériáit: „Elmondhatom, hogy folytatni fogjuk a közös munkát. A kapcsolatunk nem is lehetne jobb, nem aggódunk ezen.”

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda with aeroscreen Fotó készítője: Indianapolis Motor Speedway

Beszélt az olasz üzletember az Aeroscreenről is, ami idén debütál a sorozatban.

„Ennek a védelmi eszköznek pontosan ugyanazoknak a biztonsági előírásoknak kell megfelelnie, mint a Halo-nak. Mindegyik töréstesztet tökéletesen teljesítette. Az elkerülhetetlen nézeteltérések ellenére átment a pilóták tesztjén is, így már a szimulátorok is fel vannak szerelve vele.”

„Ők is tudják, hogy nincs visszaút. A biztonsággal kapcsolatosan sosem tudsz eleget tenni, a kutatás sosem fog leállni.”

