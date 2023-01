Dakar: Sainz problémákba ütközött, el-Attija átvette a vezetést

Sainz az Alula és Ha’il közti 467 km-es szakaszt mindössze 2 perc és 12 másodperces előnnyel kezdte meg a címvédő el-Attija előtt, az első két napon mindkettejük egy-egy szakaszt nyert Szaúd-Arábiában.

A spanyol ötödik Dakar-sikerének reményei azonban komoly csapást szenvedtek, miután az Audi RS Q e-tron E2 213 km-rel a rajtot követően lerobbant, a bal hátsó gumival voltak problémái, így közel fél órát kapott katari vetélytársától.

Sainz hosszas javítás után el tudott indulni, azonban egy navigációs probléma miatt a kétszeres WRC-bajnok további 20 perces hátrányt szedett össze el-Attijához képest, a szakasz végén pedig a cikk írásának pillanatakor a 39. helyen állt, de továbbra is vannak versenyzők a pályán.

El-Attijának is kijutott a jóból, így ő is messze az első tízen kívül fejezte be a szakaszt, de mivel Sainzhoz képest komoly előnnyel tette ezt, összetettben átvette a vezetést. A Toyota versenyzője 13 perccel és 20 másodperccel vezet a privát induló Jazir el-Rádzsi előtt, aki az Overdrive Toyota Hiluxát vezeti, a harmadik helyen pedig jön az első Audis, Stephane Peterhansel, bár húsz perces hátrányban.

Sainz egyelőre a nyolcadik helyre esett vissza és a hátralévő tizenegy szakaszon 33 perc és 11 másodperces hátrányt kell majd ledolgoznia a szakasz után, ahol el-Attija és Sainz botlásai, valamint Peterhansel és Mattias Ekström gyengébb teljesítménye miatt az esélyteleneké volt a főszerep.

Az első ellenőrző pontnál még El-Rádzsi vezetett Overdrive-os Toyotájával, de aztán a francia Guerlain Chicherit mutatta meg mit tud, a Prodrive építette Hunterben élete negyedik szakaszgyőzelmét szerezte meg, 3 perccel és 26 másodperccel megelőzve a gyári Toyotával versenyző Henk Lategant és a Bahrain Raid Xtreme nevezettjét, Orlando Terranovát.

Peterhansel volt a negyedik leggyorsabb, de már hét perces hátrányban, míg el-Rádzsi további 44 másodperccel lemaradva lett az ötödik. A kilencszeres WRC-bajnok Sebastien Loebnek borzalmas napja volt, így több mint másfél órás hátrányba került el-Attijához képest, ezzel álmai élete első Dakar-győzelméről idénre szertefoszlani látszanak.