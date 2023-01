Dakar: Loeb továbbra is bombaformában, el-Attija előnye kitart

A Bahrain Raid Xtreme-nél versenyző Loeböt megközelíteni sem lehetett a Sajbah és Rab-el-Háli közti 274 km-es szakaszon, a kétnapos maraton első napjának elején még a széllel is megküzdve vert 2 perc 16 másodpercet Guerlain Chicheritre a GCK Motorsportból.

Loeb már 63 km-nél is egy perc feletti előnnyel vezetett, ami a szakasz kétharmadánál három perc fölé is nőtt, azonban az utolsó két ellenőrző pontnál, melyek már a hírhedt, „Üres Negyedként” is ismert sivatagra estek, veszített idejéből.

Loeb ezzel ötödik szakaszgyőzelmét szerezte a 2023-as Dakar-ralin, kettővel többet, mint legközelebbi vetélytársa, el-Attija, valamint 21.-iket karrierje során. Ennek köszönhetően az első héten szenvedett defektek és borulás után visszazárkózott az élmezőnyre.

Loeb és Chicherit kettős győzelmet szállítottak a Prodrive Huntereknek, utóbbi az utolsó előtti ellenőrző pontnál ugrott az egyetlen, még versenyben lévő Audit vezető Mattias Ekström elé, a két versenyző között mindössze tíz másodperc volt a végén.

A negyedik helyet az Overdrive színeire festett Toyota Hiluxszal az újonc Lucas Moraes szerezte, aki ismét bizonyította rátermettségét és mindössze 6 perc 12 másodpercre volt a győztestől. Mögötte a katari el-Attija érkezett gyári Toyotájával, 6 perc 42 másodpercet ajándékozva Loebnek, de még így is egészséges előnye maradt az összetettben.

el-Attija csapattársa, Henk Lategan lett a hatodik, mögötte pedig egy újabb Overdrive-os Toyotában a hazai Jazid el-Rádzsi érkezett. Az első tíz további sorrendje: Matthieu Serradori (Century), Giniel de Villiers (Toyota) és Martin Prokop (Benzina).

Összetettben el-Attija továbbra is jelentős, 1 óra 21 perces előnyben robog ötödik Dakar-győzelme felé (ez lesz a második, mióta Szaúd-Arábiába került a verseny). A második Moraest győzelmi sorozatának hála kevesebb mint tíz percre követi Loeb, akinek minden esélye megvan arra, hogy őt megelőzve beállítsa legjobb helyezését, amit 2017-ben és 2022-ben is elért.

A Toyota egyik legerősebb szereplését Lategan és de Villiers negyedik és ötödik helye nyomatékosítja, míg Prokop megelőzte Romain Dumas-t, így már ő a hatodik. Brian Baragwanath (Century), Vej Han (Hanwei) és az Overdrive-ból Juan Cruz Yacopini zárják a top 10-et.