Csigolyarepedést szenvedett a komolyat bukó F3-as pilóta

A 19 éves Alex Peroni éppen a hatodik helyen állt a Formula 3-as monzai főfutamon, amikor a Parabolica kijáratánál eltalálta a „hurkát”, és a kocsija a levegőbe repült – ijesztő képsorok voltak ezek. Az autó végül a gumifal tetején állt meg.

Peroni szerencsére sikeresen el tudta hagyni az autóját, és probléma nélkül oda tudott sétálni az orvosi autóhoz. A fiatal versenyző agyrázkódás-szerű tüneteket mutatott, és azt mondta, hogy kicsit fáj a háta – utóbbiról kiderült, hogy csigolyarepedésről van szó, és a monzai kórházban fogják tartani, hogy megfigyeljék.

Még több hír: Magnaflow kipufogókat kapott a világ leghangosabb Suprája

A Campos Racing garázsában a kocsija érintetlenül áll, és minden bizonnyal senki sem fogja helyettesíteni őt a holnapi sprintversenyen.

A Peroni autóját megdobó „hurkát” a következő esemény, vagyis az F1-es harmadik szabadedzés előtt eltávolították, a „hurka” pedig komoly kritikát kapott a baleset után a közösségi médiában.

Az ausztrál versenyző legjobb F3-as eredménye lett volna, ha a 6. helyen fejezi be a versenyt, így viszont továbbra is a Le Castellet-ben szerzett 8. pozíciója a legjobb. Korábban Peroni a Formula Renault Eurocupban és az olasz F4-es bajnokságban is megfordult.

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.