Coulthard nem érti a W Seriest kritizálókat

David Coulthard, aki a W Series tanácsadói bizottságának elnöke, megemlítette a folyamatos kritikát, amelyet a W Series más, nagy tekintélyű női versenyzőktől kap, miszerint a sorozat elválasztja a női pilótákat a férfiaktól. A skót a bajnokság brands hatchi fináléján beszélt erről, és azt mondta a kritikusoknak, inkább dolgozzanak együtt a közös célért. Bár a W Series az FIA által hitelesített, sem az FIA Nők az Autóversenyekben tanácsával, sem Susie Wolff FIA által támogatott Girls on Track és Dare to be Different kezdeményezéseivel sem áll kapcsolatban. Coulthard így nyilatkozott:

„A reakció amit az FIA-s Jean Todttól, az MSA-s Dave Richardstól és Gerhardtól az ITR-től kaptunk hihetetlenül pozitív volt. Jean minden találkozón teljesen támogatónak bizonyult mindennel kapcsolatban, ami a nők útját segíti az autósportban. Ami viszont meglep, hogy más, mondjuk úgy, nagy kaliberű nők a sportágban nem annyira vannak oda a kezdeményezésért. Egyszerűen nem értem, mert ugyanazt akarjuk elérni.”

„Vannak más kezdeményezések, akik az alapoktól akarják a lányokat támogatni, de úgy érzem, megtagadnánk a lehetőséget azoktól, akik most készen állnak, ha a W Series nem lenne, és ez szerintem nem helyes. De akkor is, ugyanazt szeretnénk, akkor érjük el együtt. Nem értem, miért képzelné bárki azt, hogy ez nem egy remek dolog a nőknek a sportban. De vannak olyanok, hogy ha valaki eldöntött valamit, akkor nem tudod meggyőzni őket, bármennyire is logikusan érvelsz. Ilyenkor el kell fogadni, hogy velük van a gond, nem velünk.”

Az első W Series-címet Jamie Chadwick nyerte, aki a szezon első két, hockenheimi és zolderi futama után kapott tesztpilótai szerződést a Williamsnél. A csapat főnöke, Claire Williams a hockenheimi nyitófutamot maga is a helyszínen tekintette meg, és utána azt mondta, hogy minden kezdeti félelme elszállt a sorozattal kapcsolatban:

„Claire eljött Hockenheimbe, hogy az autósport-közösség egyik vezető tagjaként első kézből mutathassuk meg neki, miről szól ez a sorozat, és szerettük volna elnyerni a támogatását. Eleinte nem volt benne biztos, hogy jó ötlet, de vette a fáradságot, és eljött megnézni, és a tehetségektől, akiket látott, meggondolta magát. Éppen ezért meglepő, hogy mások ennyire elzárkóznak a dologtól. Nem annak kéne lennie a vita tárgyának, hogy hogyan csináljuk, vagy hogy ők hogyan csinálnák ezt az egészet, mert mindennek megvan a maga helye.”

Kamui Kobayashi a hazai közönsége előtt parádézhatott, ami végül egy második helyet hozott számára a Super Formula bajnokságban, továbbra is harcolván a címért, de hamarosan növelnie kell a tétet.