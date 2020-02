Correa hivatalos nyilatkozatot adott ki a megjelent cikk után

Juan Manuel Correa is főszereplője volt annak a szörnyű F1-es balesetnek tavaly nyáron Belgiumban, amiben Anthoine Hubert életét vesztette. A hivatalos vizsgálat még mindig nem zárult le, noha sok hónap telt el azóta.

Correa, aki súlyos lábsérüléseket szenvedett a balesetben, a közösségi médiában tisztázta magát, miután egy róla megjelent interjú pár helyzetben nem a legjobb színben mutatta be őt. Emiatt úgy érezte, hogy lépnie kell az ügy érdekében.

Még mielőtt kitérnénk Correa sorai, nézzük meg, hogy mit is mondott a belga pálya vezető orvosa, Christian Wahlen a RaceFans kérdésére. A tapasztalt orvos hangsúlyozta, Correa is azonnali orvosi segítséget kapott, már a helyszínen az autójában ülve.

A szakember, aki 1985 óta a pálya főorvosa, valamint 25 éve tagja az FIA orvosi bizottságának, hozzátette, hogy nagyon szakszerű és a lehető leggyorsabb volt Correa ellátása, akire folyamatosan figyeltek, már az első percektől kezdődően a kórházba szállításának pillanatáig.

Juan Manuel Correa, SAUBER JUNIOR TEAM BY CHAROUZ Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A döntést hamar meghozták, miszerint a versenyzőt a súlyos sérülése miatt azonnal helikopterrel a kórházba kell szállítani, hogy még több specialista vegye kezelésbe, és műtőasztalra feküdjön. A vezető orvos mindvégig kapcsolatban maradt a kórházzal, és szeptember második napján, hétfőn ellátogatott a pilótához, akinek jól haladt a felépülése az operációt követően. Még ugyanezen a napon kapcsolatba lépett Correa édesapjával, hogy biztosítsa számukra, a rendelkezésükre áll.

„Szeretnék néhány észrevételt tenni azon cikk (Essentially Sports) kapcsán, ami nemrég jelent meg a 2018. augusztus 31-én, Belgiumban, Spában történtekről. A helyzet az, hogy a nekem tulajdonított kijelentések nagy részét vagy kiemelték a kontextusból, vagy egyszerűen azokat nem idézték pontosan. Bár biztos vagyok benne, hogy az érintett újságíró a legjobb szándékkal akart eljárni, fontosnak tartom, hogy tisztázzak pár dolgot.” - írta Correa.

„Mint azt mindannyian tudják, a legnagyobb tisztelettel vagyok azon újságírók felé, akik a sportunkról írnak, és támogatnak bennünket, de nem engedhetem meg, hogy olyan megjegyzések jelenjenek meg, amik nem hozzám köthetőek. Ahelyett, hogy itt most megismételném a cikkben szereplő téves információkat, közvetlenül megosztom veletek a gondolataimat és az érzéseimet az interjúban tárgyalt témával kapcsolatban.”

Juan Manuel Correa, Sauber Junior Team by Charouz Fotó készítője: FIA Formula 2

„Először is, semmilyen véleményt nem alkottam a balesetet érintő hanyagságról vagy az ignorálásról. Amennyire én tudom, a nyomozás folyamatban van, és továbbra is várom az FIA végleges jelentésének kiadását a balesetről. Korai lenne bármilyen véleményt is formálni most erről.”

„Először át kell néznem a teljes jelentést, ami után kérdéseket tehetnék fel annak tartalmával kapcsolatban, majd véleményt formálok. Noha be kell valljam, hogy kissé meglepett vagyok a jelentés elhúzódása miatt, biztos vagyok benne, hogy hamarosan kiadják azt, így végre megérthetem, hogy pontosan mi is történt 2019. augusztus 31-én Spában.”

„Másodszor, senkit sem vádoltam, semmiben. Csak a balesetet követően bekövetkezett események sorozatával kapcsolatos tényekre hívtam fel a figyelmet, azokra a megpróbáltatásokra, amiken keresztülmentünk a családommal, valamint azokra a leckékre, amiket mindannyian megtapasztalhattunk erről a szerencsétlen eseményről.”

„Ismétlem, a vizsgálat még folyamatban van, és bízom benne, hogy ezek a megtanult tapasztalatokat beépítik majd az ajánlásokba. Végül, amikor az F2-re „cirkuszként” hivatkoztam, azt nem tiszteletlenül vagy degradáló módon tettem.”

„Egyszerűen csak így próbáltam jellemezni az általános hektikus felfordulást, ami együtt jár az olyan versenyeseményekkel, mint az F2-es bajnokság. A további félreértések elkerülése végett, mint amilyen a cikkel kapcsolatban előkerült, tartózkodom az ügyi további nyilvános megvitatásától, amíg el nem olvastam az FIA végleges és teljes jelentését a baleset kivizsgálásáról.”

